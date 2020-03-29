Запрещенное оружие и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

За прошлые сутки, 28 марта, боевики 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"28 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одиннадцать обстрелов:

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неподалеку Красногоровки враг дважды обстрелял наши позиции из 120-мм минометов, выпустив 24 мины.

вблизи Водяного оккупанты два раза стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мин, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

в районе Песков враг выпустил 9 мин с 120-мм минометов;

неподалеку Павлополя велся огонь из миномета калибра 82 мм с использованием 5 мин.

у Марьинки оккупанты дважды вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

по защитникам Старогнатовки враг устроил два обстрела из стрелкового оружия, а неподалеку Опитного применил автоматический станковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил четыре обстрела:

рядом с Орехово противник выпустил 5 мин 120 калибра по нашим позициям.

по защитниках Зайцево враг вел огонь с использованием автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

неподалеку Шумов и Хутора Вольного оккупанты обстреляли позиции военнослужащих Объединенных сил со станкового противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия.

"Вчера, 28 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

В тренде На Донбассе не прекращаются обстрелы: где велся вражеский огонь

Напомним, 27 марта боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня – противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенного оружия.

А вот 26 марта вражеских обстрелов было меньше – всего пять. Потерь в рядах ВСУ не было.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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