"Затишье" на Донбассе: за сутки боевики трижды обстреливали позиции ВСУ

Оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Фото: Сегодня

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 26 мая боевики устроили три обстрела украинских позиций. Оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Так, боевики вели огонь:

- из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле села Гнутово;

- из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле Красногоровки;

- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе села Чермалык.

Обстрелы не нанесли потерь в рядах украинских воинов, и на каждый из них подразделения ООС давали противнику адекватный ответ. По данным разведки, 26 мая один боевик был ранен.

Ранее в штабе ООС сообщили, что 25 мая боевики продолжили обстрелы позиций украинской армии. Зафиксировано шесть атак, одна из которых с применением запрещенного "Минском" вооружения. В результате ответного огня ранен один оккупант. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Мы писали, что батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожила вражеский штаб на Светлодарской дуге. Результат атаки смотрите на видео:

Видео: AZOV media

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