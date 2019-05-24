ВСУ уничтожили штаб боевиков на Светлодарской дуге: появилось видео

Боевики устроили засаду на территории бывшей базы отдыха "Уют"

Видео: AZOV media

Батальйонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины нанесла удар по вражескому штабу на Светлодарской дуге на Донбассе. Как сообщает Украинский милитарный портал, боевики устроили засаду на территории бывшей базы отдыха "Уют".

Видео ликвидации опубликовали в пресс-службе подразделения в Youtube.

Пока неизвестно, сколько боевиков было ликвидировано.

"Бойцы "Азова" снова нанесли удар по оккупантам. На этот раз под огнем азовского вооружения оказался штаб террористов. Меткие выстрелы – и главное логово врага разрушено. "Азов" продолжает вести борьбу с террористами!" – сообщили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что в оккупированном городе Стаханов Луганской области произошел пожар в казарме, где жили боевики так называемого "6 полка "ЛНР". Как сообщил волонтер Юрий Мысягин в своем Facebook, в пожаре погибли 12 человек – все были из первого батальона этого подразделения оккупантов.

Напомним, что за сутки 23 мая боевики на Донбассе устроили 11 обстрелов украинских позиций. В результате один наш военный получил ранения. ВСУ давали жесткий ответ на каждый обстрел оккупантов.

Ранее сообщалось, что за предыдущие сутки, 22 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня , в том числе дважды с использованием вооружений, запрещенных минскими договоренностями – артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.

Мы также писали, что 21 мая боевики устроили пять обстрелов позиций Объединенных сил, а 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

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