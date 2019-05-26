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Оккупанты обстреляли жилые дома на Донбассе: появились фото разрушений

26 мая, 13:56

Под обстрел боевиков попал поселок Верхнеторецкое Донецкой области

Вооруженные формирования РФ обстреляли поселок Верхнеторецкое Донецкой области, который находится под контролем украинских военных, из станкового противотанкового гранатомета, разрушены жилые дома, пострадавших нет.

Об этом 26 мая говорится на странице операции Объединенных сил (ООС) в Facebook со ссылкой на украинскую сторону в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

По данным СЦКК, оккупанты вели обстрел 24 мая с 18.30 до 20.02 с направления поселка Пантелеймоновка Донецкой области, который находится под временным контролем боевиков.

"При проведении фотофиксации наблюдательная группа "Авдеевка" СЦКК зафиксировала, что по улице Вишневой дом номер 6 в результате разрыва гранат сгорел. Кроме того, по той же улице Вишневой [поврежден] дом 3 вследствие попадания и разрыва гранаты, повреждена крыша жилого дома", – сказано в сообщении.

Ранее в штабе ООС сообщили, что 25 мая боевики продолжили обстрелы позиций украинской армии. Зафиксировано шесть атак, одна из которых с применением запрещенного "Минском" вооружения. В результате ответного огня ранен один оккупант. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Мы писали, что батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожила вражеский штаб на Светлодарской дуге. Результат атаки смотрите на видео:


Видео: AZOV media

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Тег Донбасс, Донецкая область, боевики, обстрелы, война на донбассе, верхнеторецкое, ООС

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