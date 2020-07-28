Завели дело по очень серьезной статье: что грозит нападавшему с топором на синагогу в Мариуполе

Полиция Мариуполя Донецкой области проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого в нападении с топором на синагогу и избиении 51-летнего мужчины.
Как сообщает пресс-служба донецкой областной полиции, происшествие случилось 28 июля на территории дома молитвы в Центральном районе города. В полицию обратилась женщина с сообщением о том, что незнакомец избил охранника синагоги и скрылся.
Личный состав Центрального отдела полиции поднят по тревоге. Правоохранители отрабатывают возможные пути отхода нападающего и вероятные места его нахождения. В розыске подозреваемого задействованы опытные оперативники, а раскрытие преступления находится на контроле руководства мариупольской милиции, говорится в сообщении.
Предварительная квалификация происшествия – ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины, то есть – покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений, которое наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Правоохранители просят граждан помочь установить личность правонарушителя. Известно, что он был одет в голубую футболку с белыми рукавами, темно-синие спортивные штаны, кроссовки с салатовыми вставками.
Напомним, в ноябре 2019 года в центре Киева на улице Рогнединской в районе Бессарабки неизвестные нарисовали свастику на памятнике еврейскому писателю Шолом-Алейхему .
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