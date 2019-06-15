Зеленский принял участие в открытии Центра по разминированию Донбасса

Президент пожелал спасателям успехов в освобождении территории от взрывчатых веществ

Владимир Зеленский принял участие в открытии центра разминирования Донбасса. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Мариуполь принял участие в открытии реконструированного Центра разминирования ГСЧС Украины.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, для центра было закуплено современное оборудование, а также роботы, которые будут помогать с разминированием. Сейчас на территории Донбасса, которая пребывает под контролем Украины, заминировано около семи тысяч квадратных километров территории.

В ходе церемонии глава государства осмотрел медико-санитарную часть Центра, а также части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования и поблагодарил бойцов за службу.

"Сейчас у нас война, и мы все хотим, чтобы она закончилась. Мы понимаем, что на вас – очень серьезная миссия, серьезная ответственность. Мы обязательно вернем наши территории, потому что Украина у нас едина. Разминирование будет продолжаться. Вас ждут тысячи гектаров. Я вам всем желаю успеха, берегите себя", – сказал Президент.

Владимир Зеленский также осмотрел автомобили пожарной службы Мариуполя, а в зале управления информацией принял участие в прямом включении из села Бердянское, где сотрудники ГСЧС восстанавливают дома, пострадавшие от артиллерийских обстрелов.

"Я увидел самое главное – особое отношение к человеку в Центре разминирования. Это не только высокое техническое состояние, это условия жизнедеятельности", – отметил Зеленский.

Также Президент осмотрел специальную технику подразделений ГСЧС и ознакомился с работой пиротехнического расчета.

Напомним, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой на Донбассе. Это вторая рабочая поездка главы государства в качестве президента в Донецкую область.

В начале визита главу государства ознакомили с программой развития малого и среднего бизнеса в городе. В свою очередь, Зеленский рассказал о том, что государство может сделать для бизнеса: "Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", – подчеркнул он, акцентировав также внимание на необходимости реформирования правоохранительных органов и обеспечения инвестиций в инфраструктуру Донбасса.

В частности, президент Зеленский с рабочей поездкой посетил Мариуполь. Как сообщалось, во время своей рабочей поездки на Донбасс он посетил Мариупольский металлургический комбинат и морской порт.

По окончанию рабочей поездки вечером в центре Мариуполя состоится фестиваль "Свободный Маруиполь". Он посвящен 5-летию освобождения города от незаконных вооруженных формирований. В рамках фестиваля ожидается выступление Зеленского со сцены. Напомним, что 13 июня 2019 года исполнилась пятая годовщина освобождения Мариуполя от банд пророссийских боевиков.

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