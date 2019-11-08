Землетрясения на Донбассе: жители Макеевки пожаловались на "ужасную тряску", фото

В оккупированных районах Донбасса жители рассказали о подземных толчках, которые разрушают дома в Советском районе Макеевки.

Как сообщают "Новости Донбасса", ссылаясь на сепаратистские сайты, землетрясения на протяжении нескольких месяцев происходили в поселке Объединенный на оккупированной территории.

По словам местных жителей, проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно, а последняя серия началась летом и стала особенно заметна осенью. Люди сообщают, что зачастую толчки происходят вечером и ночью почти в одно и то же время, но бывают случаи, когда колебания ощущаются и утром.

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"Было 23:30, мы сидим, телевизор смотрим. Тут кресло как поедет по залу, и двери задрожали: казалось, что по ним кто-то бьет. Мне показалось, что взрыв под землей был. А вообще, трясет ужасно, капитально. Рвет обои, трескаются стены, трещины уже в палец толщиной", — рассказала местная жительница Татьяна.

Большинство жителей связывают причины возникновения подземных толчков с буровзрывными работами в шахте "Калиновская-Восточная". По другим версиям, причиной землетрясения могли быть разработки "копанок", взрывы газа или проблемы с откачкой воды в старых выработках.

"У нас подвалы на Объединенном затоплены. Раньше не были затоплены, стало буквально три года назад подтапливать понемножку. Страшно, конечно, мы сейчас живем, а завтра может нас не быть. Рухнет, и нас не будет", — сказала жительница поселка Наталья.

Подземные колебания затрагивают как жилые дома, так и ряд социальных объектов. В частности, новые повреждения, которые могут быть связаны с толчками, отмечают работники местного Дворца культуры.

Боевики так называемой "ДНР" заявили, что причины подземных толчков им до сих пор неизвестны. В то же время на подконтрольном оккупантам предприятии "Макеевуголь", куда входит шахта, отметили, что действительно ведут подземные горные работы в районе Объединенного на глубине 760 метров. Однако на предприятии отрицают связь работ с толчками.

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А тем временем на фронте обстановка остается напряженной. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой и в Золотом, где разводят войска:

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