Убийца четверых сослуживцев на Донбассе приговорен к пожизненному заключению

Житель села Первомайское Коминтерновского района Одесской области приговорен к пожизненному заключению по обвинению в расстреле четверых сослуживцев на востоке Украины, совершенном в 2014 году.

Об этом сказано в соответствующем решении Орджоникидзевского районного суда Мариуполя Донецкой области, принятом в октябре текущего года.

Как следует из документа, мужчина был призван на службу в мае 2014 года, в связи с чем прибыл в состав сил, участвующих в антитеррористической операции в секторе "М". "Служил старшим водителем автомобильного отделения взвода материально-технического обеспечения стрелкового роты в/ч пп В2317", – сказано в документе.

Отмечается, что ЧП произошло в районе поселка Орловское Тельмановского района Донецкой области 18 октября 2014 года. Следствием установлено, что обвиняемый находился в палатке с пятью сослуживцами, которые также являются жителями Одесского региона. Около 21.30, во время ужина, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из автомата АК-74 в других военнослужащих.

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В частности, трижды выстрелил в лицо и ногу солдату-наводчику, один выстрел в область грудной клетки – гранатометчику, шесть выстрелов произвел в шею, по ногам и в живот одному из отделений, трижды выстрелил в солдата-стрелка отделения, дважды – в командира еще одного отделения. В результате, четыре человека погибли, благодаря своевременно оказанной помощи выжил один и командиров.

Выживший военнослужащий в суде пояснил, что неприязненных отношений между потерпевшими и фигурантом не было. Злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, держал АК-74, дергая затвор. Ему "кто-то из ребят" сделал по этому поводу замечание, после чего он начал стрелять в людей.

Заслушав стороны, суд признал жителя Одесской области виновным по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе – умышленном убийстве.

Обвиняемому определено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, на Донбассе военный расстрелял 3 сослуживцев. Убийца получил пожизненный срок.

Также в Артемовском районе военный расстрелял своего сослуживца. Погибшему было 34 года. Предварительно установлено, что между двумя военнослужащими возник конфликт, в результате которого один из мужчин произвел два выстрела в другого.