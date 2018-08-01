Расстрел ветерана АТО в Бердянске: задержаны пятеро подозреваемых

В полиции уверены, что задержать подозреваемых удалось благодаря действиям по плану "Сирена"

Полицией были задержаны пятеро подозреваемых в убийстве жителя Бердянска – ветерана АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми в городе Васильевка Запорожской области. Еще одного злоумышленника разыскали и задержали полицейские Бердянске", – говорится в сообщении.

В свою очередь, заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин подчеркнул, что оперативное задержание подозреваемых стало возможно благодаря выполнению плана "Сирена"

"На одной из улиц Бердянска разыскали автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья. Кроме того, в результате введения в действие плана "Сирена" на посту в Васильевке полицейские остановили автомобиль разыскиваемых. Мы установили, что четверо лиц, которые находились в нем, причастны к убийству жителя Бердянска", – заявил он.

В настоящее время решается вопрос объявления задержанным подозрения в совершении убийства, ведется досудебное следствие, выясняются все обстоятельства и мотивы убийства.

Ранее сообщалось, что правоохранители рассматривают две главных версии преступления, одна из которых – заказное убийство. После расстрела ветерана полиция открыла уголовное производства по статье "умышленное убийство".