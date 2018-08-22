Жители Донецка: "Наш город разграблен и выпотрошен!"

Жители оккупированных городов Донбасса за четыре года убедились, что захватчики превращают регион в пустыню, выжимая из него все что можно. Донецк разрушается и пустеет, и оккупационным властям все трудне создавать картину счастливой жизни.

"Много людей только на рынках, на автовокзале и в районе "Золотого кольца", где более-менее работающий торговый центр. Стоит отойти чуть дальше – малолюдно, даже в середине дня, – делится наблюдениями дончанка Диана. – По Артема пройти до сих пор жутко: куча закрытых магазинов, вывески "Аренда", мало пешеходов – а ведь когда-то здесь все шумело и бурлило!"

Даже сокращение комендантского часа (теперь он с 01.00 до 05.00, ранее – с 23.00 до 05.00) не привело к обещанному оккупантами процветанию. Магазины и кафе не стали работать дольше, люди по-прежнему предпочитают с наступлением темноты сидеть по домам.

"То, что комчас теперь с часу ночи привело к тому, что под подъездами стало больше собираться орущих компаний, которые орут и гогочут, естественно, подкрепляясь алкоголем. Утром возле лавочек мусора больше чем в мусорнике! Знакомые рассказали, что они убрали скамейку у своего подъезда, потому что было невыносимо до часу ночи слушать пьяные вопли", – рассказал житель микрорайона Донской Дмитрий.

Фото: соцсети

Дончане с ужасом наблюдают, как их город тихо умирает. За четыре года практически не ликвидированы разрушения зданий (не считая здания краеведческого музея), не отремонтированы разбитые дороги (не считать же редкие латки на асфальте за полноценный ремонт). Зато каждый день жители окраин слышат звуки груженых товарных поездов, движущихся в направлении России.

"Явно вывозят металл, уголь, все что можно продать! На месте нашего аэропорта уже и гвоздя металлического не найдешь, а окрестные дома разграблены до фундамента. Город разграблен и выпотрошен! Сколько мы грузовиков видели с порезанным металлом, едущих с района аэропорта – и явно не на металлургический завод! Шахты загибаются, но те, что работают – куда-то отгружают уголь, но денег шахтеры не видят, – рассказывает житель Киевского района Андрей. – Да никто не видит денег – ни врачи, ни учителя, ни шахтеры. В больницу пришел, мне сказали – врач в отпуске, замены нет, ждите две недели. Старики у кабинетов чуть ли не воют уже от такой жизни!"

Старики воют – молодежь уезжает. Как рассказали жители Донецка, в так называемом "министерстве образования" всерьез обсуждалась идея слияния параллельных классов из-за малого числа учащихся.

"Есть классы, где в новом учебном году будут учиться от силы 15-20 человек. В одиннадцатых классах уже нет параллелей, просто один класс. В вузах в прошлом году из-за недобора в некоторых группах на факультетах учились всего по 10 человек", – отмечает дончанка Лидия Ковалева.

Работающие дончане практически ежедневно отмечают рост цен на продукты, недоумевая, как дальше выживать на мизерные зарплаты с такими ценниками.

"Дорожает курятина, говядина, свинина уже доходит до 350 рублей за кило и становится деликатесом. Ждем подорожания хлеба, – отмечает Ковалева. – Пенсии на том же уровне, детские выплаты постоянно задерживают. Постоянно надо крутиться, придумывать, где взять денег. На что-то всегда не хватает. Купишь мяса – на обувь ребенку в школу уже не хватает. Пару лет назад еще как-то полегче было, давали наборы гуманитарные от Ахметова, что-то можно было сэкономить. Сейчас кто как хочет, так и крутится. Сил уже больше нет!"

При таком развитии событий дончане всерьез говорят о том, что Донецк может стать даже не провинциальным городком с разрушенной инфраструктурой и промышленностью, а настоящей "зоной отчуждения", которую боевики обчистят до последней крошки и бросят на произвол судьбы.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как в оккупированном Донецке появился новый "бизнес" на мелочи.