Новый бизнес в оккупированном Донецке: продавцы покупают мелочь у водителей

В Донецке появился новый вид бизнеса: в связи с дефицитом рублевых монет (в 1, 2, 5 и 10 рублей), о чем сайт "Сегодня" уже рассказывал, владельцы торговых точек пытаются решить эту проблему всеми возможными способами.

В частности, они пытаются купить мелочь у тех, у кого ее больше чем достаточно – у водителей маршруток и автобусов.

"Была свидетелем необычной ситуации: на автостанции "Центр" к водителю нашей маршрутки подошла женщина с сумочкой на поясе и спросила: "Можно ли купить у вас мелочь?" – рассказала дончанка Лилия Погребная. – У того мелочи был целый ящик – проезд стоит 10-11 рублей, вот и накопилось. Водитель с ней поторговался, потом отсчитал горку мелочи и получил взамен бумажные купюры. При этом, как понял, водитель обменял мелочь на купюры не в соотношении 1:1, а за 5 процентов от суммы сверху. Судя по довольному лицу женщины, такой расклад ее устраивал. Потом я видела других женщин в других автобусах на конечных остановках, видимо, с тем же предложением покупки-продажи".

Продавцы на одном из донецких рынков подтвердили, что им приходится буквально добывать мелочь, иначе не получится давать сдачу.

"Постоянно приходится выдумывать – то конфетки на сдачу давать, то жвачки, то просить докупить товара до круглой суммы. Те, кто моложе, еще идут на какие-то уступки, а с пожилыми этот номер не проходит. Начинаются возмущения, крики, слезы, упреки, что мы хотим нажиться на них и "всучиваем", что попало. Господи, да кто ж на них нажиться хочет, если он покупает три куриные на 50 рублей! Они сейчас реально бедные, даже с шахтерскими пенсиями. Дешевых продуктов уже нет, все дорожает – и продукты, и лекарства. О гуманитарной помощи уже все забыли, как она выглядит, одни пакеты остались от ринатовской гуманитарки – белые, крепкие такие, с ними на рынок ходят часто. А что до мелочи – так попробуй сдачу не дай, тоже крик будет. Хозяин нашей торговой точки покупает мелочь за 2% от суммы, но при условии покупки не меньше, чем 5 тысяч рублей. Вот такой вот донецкий бизнес", – рассказал житель города Григорий Кривко.

Напомним, ранее мы писали о том, как в оккупированном Донецке обстоят дела с недвижимостью, а также о том, ездят ли куда-то дончане в период отпусков.

Также сообщалось, что боевики изо всех сил пытаются приукрасить неприглядную картину нищеты и бесправия, поэтому вместо ремонта дорог и жилья высаживают цветочки в отдаленных районах.