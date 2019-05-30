Жизнь под обстрелами: журналисты "Сегодня" побывали в прифронтовом Павлополе

В город ежедневно пытаются проникнуть диверсанты, а окраины находятся под обстрелами

В последнее время в зоне проведения операции Объединенных сил оккупанты существенно увеличили число обстрелов на подступах к Мариуполю, а возле Павлополя активизировались диверсионные группы противника.

Журналисты "Сегодня" побывали в прифронтовом населенном пункте, чтобы увидеть, в каких условиях живут местные жители.

Поселок Павлополь расположен в 30 километрах от Мариуполя. Рядом – река, водохранилище и живописная природа. Сюда до войны ежегодно приезжали любители активного летнего отдыха.

А пять лет назад местные жители оказались зажаты между позициями Вооруженных сил Украины и боевиками. В село не ездили ни пожарные, ни скорая помощь. Магазины не работали.

"Сами по себе жили. Там обстрел, свет перебьют. Хлопцы пойдут, сделают. Сложились там по сколько, полезли. И под обстрелом хлопцы лазили. И по ним стреляли. Так же и вода", – рассказал житель Павлополя Василий Фтиц.

Почти год поселок находился в так называемой "серой зоне". В 2015-м году населенный пункт перешел под полный контроль украинских военных. Однако и сейчас боевики не прекращают попыток подобраться к селу.

Сегодня в Павлополе открыты магазины, сюда ездят маршрутки, есть электричество и газ. Медицинскую помощь оказывают военные медики. Однако едва ли не ежедневно боевики обстреливают окраины и засылают диверсионные группы.

"Каждый день работает миномет 120-й. Семь-восемь вечера. Ночью постоянно бьет. Четыре-пять раз обстрел идет ночью. Подходят, но мы не даем. Даем отпор. Видим в тепловизор какие-то движения, мы начинаем стрелять", – объяснил боец ВСУ.

Военные предполагают, что боевики пытаются добиться реванша и вернуть потерянные позиции.

Это место – действительно находится в зоне риска, здесь нужно следить за врагом и организовывать службу для того, чтобы не пропустить врага к нашим позициям. Потому украинские воины и следят за ситуацией, давая достойный отпор врагу.

Напомним, за прошлые сутки, 29 мая, противник 19 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ: трое оккупантов уничтожены .

А 28 мая оккупанты совершили 11 обстрелов, в том числе шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

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