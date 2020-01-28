"Золотая" сметана и дешевые апельсины: в сети показали цены в оккупированном Донецке

Видеоблогер сравнил цены на продукты в столице и в оккупированном городе

Фото: БыльБылева, Twitter

В сети сравнили цены на продукты питания в Донецке и Киеве – в магазин в оккупированном городе пошел блогер Владимир Золкин и снял это на видео. Ролик мужчина опубликовал на YouTube.

Хлеб. Буханка хлеба обходится киевлянам дешевле, чем жителям Донецка. Но разница небольшая – в столице он стоит 11,5 гривны, а в Донецке — 11,81 гривны.

Молочные продукты. Блогер сравнил цены на сметану. Эту "молочку" также дешевле купить в столице. И разница в этом случае уже более существенна – около 10 гривен.

Овощи. Многие овощи в Донецке стоят дешевле, чем в Киеве. Как пример, помидоры в оккупированном городе стоят 76 гривен, а в столице – 80 гривен. Дороже в Киеве и картошка – килограмм этого овоща в Донецке стоит 7,15 гривны, а киевлянам он обойдется в 11,5 гривны. А вот болгарский перец и огурцы дешевле в Украине.

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Фрукты. Наиболее ощутима разница в цене на цитрусовые. Жители Донецка отдают за килограмм апельсинов 29,53 гривны, а в Киеве он стоит 37 гривен.

Мясо. Свиная корейка в Донецке продается за 10,2 гривны за сто грамм. В Киеве цена выше – 14,9 гривны. Фарш из говядины в Донецке тоже дешевле – 11,8 гривны за сто грамм, в Киеве — 13,4 гривны.

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Отметим, что ключевую роль в ценообразовании в городах играет зарплата их жителей. В Донецке она составляет около 6 тысяч гривен, а в Киеве намного выше – почти 16 тысяч гривен.

Напомним, ранее эксперты также предупреждали, что в 2020 году украинцам следует ждать роста цен на свинину.

Также мы писали, что Украина начала закупать картофель в Беларуси. Как отличить продуктовые клубни от технических сортов – смотрите в сюжете:

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