"Золотое дно угля": что нужно знать о городе Золотое, где происходит разведение сил

С 2014 года шахтерский город в Луганской области живет на рубеже войны

КПВВ "Золотое". Фото: скриншот

Золотое – город в Попаснянском районе Луганской области Украины (получил статус города в 1938 году). Поселение на месте Золотого было основано в 1878 году одновременно с закладкой угольных шахт.

Согласно легенде, свое название город получил благодаря подьячему Григория Капустина, который по поручению российского царя Петра I занимался геологической разведкой этих земель и впервые открыл в Донбассе залежи каменного угля. При встрече с Петром, которая произошла на современной территории города, Капустин произнес фразу: "Здесь – золотое дно", имея в виду богатейшие залежи каменного угля.

К 1970 году в городе действовали угольные шахты (обеспечивавшие суточную добычу 7047 тонн угля) и Михайловская центральная обогатительная фабрика. Для нужд горожан были построены два ПТУ, 3 школы рабочей молодежи, 4 средних школы и 2 восьмилетних, музыкальная школа, 5 лечебных заведений, 6 библиотек, 6 клубов, 2 спортзала и 3 парка культуры и отдыха. Но уже в январе 1989 года численность населения составляла 22 892 человек (против 26 тыс. жителей в 1970 году). Основой экономики оставалась добыча каменного угля, а также производство строительных материалов.

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До 7 октября 2014 года город входил в состав Первомайского городского совета Луганской области. С 2014 года город являлся одним из рубежей войны, с февраля 2015 года через город проходила линия разграничения сил на Донбассе.

В начале октября 2019 года в микрорайоне (поселке) Золотое-5, контролируемом боевиками, прошла так называемая "перепись населения ЛНР".

29 октября, через три дня после визита президента Украины Владимира Зеленского в город началась операция по разведению войск.

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