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Зверское убийство в Сирии: на видео опознали еще одного наемника с Донбасса

13 декабря, 19:13

Один из расчленителей сирийца воевал на востоке Украины

Владислав Апостол. Фото: facebook.com/profile.php?id=100010235495201

Владислав Апостол. Фото: facebook.com/profile.php?id=100010235495201

Одним из участников зверского убийства дезертира из армии сирийского диктатора Башара Асада, видеозапись которого в прошлом месяце взбудоражила весь интернет, может быть наемник боевиков на Донбассе.

Волонтер проекта InformNapalm Михаил Кузнецов сообщил, что избивавший сирийца Мохаммеда Таху Исмаила Аль-Абдуллу кувалдой мужчина, к которому обращаются по позывному "Волк", является уроженец Молдовы и российский гражданин Владислав Апостол.

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Ранее "Настоящее время" сообщалось, что Апостол погиб в Сирии в результате авиаудара американских ВВС в ночь на 8 февраля 2018 года.

Позже его мать подтверждала в соцсетях, что ее сын погиб в Сирии, будучи "солдатом удачи".

Владислав Апостол. Фото: facebook.com/profile.php?id=100010235495201

Ранее было установлено, что убийцы – наемники ЧВК "Вагнера". В одном из них узнали Станислава Дычко, который служил рядовым во взводе патрульно-постовой службы полиции на российском Ставрополье, а потом решил стать "вагнеровцем" и поступил на службу как стрелок-разведчик, а также участвовавший в боевых действиях на Донбассе в рядах российских оккупантов.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков об этом заявил, что опубликованные в СМИ кадры, хоть и шокируют, но российские власти не обладают информацией о запечатленных на них людях и не имеют к ним какого-либо отношения.

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наемники война в Сирии война на Донбассе ЧВК Вагнера

Источник: Сегодня

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