Более 160 тысяч поданных заявлений: как проходит вступительная капания в Харьковской области

Абитуриенты чаще всего выбирают специальности "право" и "кибербезопасность"

В Украине стартовала вступительная кампания / Фото: М. Журавель, Сегодня

Активная фаза вступительной кампании осталась позади. Сейчас же будущие студенты подписывают документы на зачисление. В этом году в 37 вузов и 43 колледжа, техникума и училища Харьковской области подали более 160 000 заявлений. "Сегодня" выяснили, какие специальности пользовались популярностью в регионе и будут ли выбранные профессии востребованы на рынке труда.

В Минобразования заявили, что в 2019 году абитуриенты отдавали предпочтение филологии, юриспруденции, экономике и журналистике. Популярностью пользовались также IT-специальности, психология и медицина. Примерно таким же вышел топ популярных специальностей и в Харьковской области.

"Наибольшим спросом у поступающих пользуются специальности "право", "филология", "фармация" и "промышленная фармация", "медицина", "менеджмент", "компьютерные науки" и "компьютерная инженерия", — рассказал заместитель главы ХОГА Анатолий Бабичев.

Традиционно будущие студенты предпочитают университеты колледжам и техникумам: в первые было подано почти 150 000 заявлений, а во вторые — 11 000. Самыми востребованными вузами стали ХНУ им. Каразина, НТУ "ХПИ", ХНЭУ им. Кузнеца, НЮУ, ХНУРЭ, ХНУГХ им. Бекетова, НАУ им. Жуковского "ХАИ" и ХНПУ им. Сковороды. Кроме того, Каразинский университет вошел в топ-10 вузов по количеству поданных заявлений в Украине. Тут чаще всего выбирали "филологию", "право", "журналистику", "международные отношения и общественные коммуникации", "компьютерные науки".

"Эти специальности остаются популярными последние десять лет, за одним исключением, ранее в пятерку популярных входили "финансы и кредит", сейчас вперед вышли "компьютерные науки", — рассказала "Сегодня" ответственный секретарь приемной комиссии Ольга Анощенко.

Популярную в этом году филологию выбрала и абитуриентка из Харькова Ольга Любченко, поступившая на факультет иностранных языков в ХНУ им. Каразина.

"Я всегда любила языки и поэтому решила выбрать иняз. Знание языка можно применить в различных сферах, поэтому такое образование точно пригодится", — рассказала девушка.

А вот в харьковском политехе говорят о росте популярности технических специальностей.

"Самый большой прирост показали специальности "электроэнергетика, электротехника и электромеханика" и "химические технологии и инженерия". Увеличился набор на IT-специальности. Популярным среди экономических направлений остается "менеджмент". Также достойные позиции по количеству поступивших занимают специальности механического направления. Среди гуманитарных — лидерами остаются "филология" и "психология"", — рассказали в пресс-службе университета.

А вот замглавы приемной комиссии в ХНУРЭ Андрей Ерохин отмечает, что традиционно абитуриенты этого вуза выбрали "информационные технологии", "кибербезопасность" и "телекоммуникации".

Насколько выбранные специальности соответствуют запросам рынка труда, рассказали нам в Харьковском областном центре занятости.

"По информации, предоставленной работодателями в службу занятости в течение января — июня 2019 года, существовала потребность в менеджерах — 1626 вакансий, потребность в IT-специалистах — 521 вакансия, а для специалистов с правовым образованием было открыто 175 вакансий. Наименьшим спросом на рынке труда пользовались специалисты с филологическим образованием — 63 вакансии, среди которых больше всего нужны переводчики и редакторы", — сообщила нам замдиректора, начальник отдела статистики и прогнозирования центра занятости Елена Захуцкая.

Кроме того, большим спросом пользуются фармацевты, провизоры, администраторы, учителя, преподаватели, инженеры различных отраслей, врачи, медсестры, бухгалтеры, экономисты и специалисты госслужбы.

Напомним, в этом году на сайте МОН было зарегистрировано 162 тыс. электронных заявок о поступлении в вузы, что на 11 тысяч больше, чем в годом ранее.

Также стало известно, что из-за "провала" на ВНО в вузы в этом году не смогли поступить более 50 тысяч абитуриентов.

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