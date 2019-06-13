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Из-за "провала" на ВНО в вузы не смогут поступить более 50 тысяч абитуриентов

13 июня, 11:47

Порог теста ВНО по украинскому языку составил 23 тестовых балла

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Количество участников ВНО, которые не сдали тест по украинскому языку и литературе, составляет 53 613 человек. Это 16% от общего количества участников тестирования. Соответствующее решение комиссии было принято на заседании, которое состоялось в Министерстве образования и науки.

Порог теста ВНО по украинскому языку составил 23 тестовых балла.

До 14 июня должны быть объявлены результаты, полученные участниками внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, и принятые таблицы соответствия тестовых баллов рейтинговой оценке по шкале 100-200 баллов за выполнение теста по украинскому языку и литературе. 

Напомним, информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 25 июня 2019 года. Результаты внешнего независимого оценивания будут объявлены:

до 14 июня – математика, украинский язык и литература, физика;
до 20 июня – иностранные языки, биология;
до 25 июня – история Украины, география, химия.

Апелляционные заявления участников, не согласных с результатами внешнего независимого оценивания, будут приниматься со дня их объявления.

Дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не успел пройти ВНО, состоится в период с 26 июня по 12 июля по отдельно утвержденному графику.

Как сообщалось, оккупанты не пропустили на ВНО по украинскому языку более 70 школьников с Донбасса. Абитуриенты не смогли пересечь линию разграничения для сдачи экзамена по украинскому языку.

Кроме того, в этом году на тесты зарегистрировалось рекордное количество желающих.


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Тег тестирование, абитуриенты, ВНО

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