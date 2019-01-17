24-летнюю украинку спасли от сексуального рабства на Кипре

Злоумышленница воспользовалась тем, что ее жертва находилась в сложной жизненной ситуации

Фото: Pixabay

24-летнюю украинку спасли от сексуального рабства на Кипре Оксана Козлова https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0df/6fb/5c40df6fb60d5.png https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0df/6fb/5c40df6fb60d5.png 2019-01-17T22:04:00+02:00 Харьков Злоумышленница воспользовалась тем, что ее жертва находилась в сложной жизненной ситуации

В Харькове правоохранители задержали 26-летнюю женщину, которая хотела отправить в сексуальное рабство в Республику Кипр 24-летнюю девушку.

Злоумышленница воспользовалась тем, что ее жертва находилась в сложной жизненной ситуации. Задержали вербовщицу в аэропорту в рамках уголовного производства, открытого в январе 2019-го "Торговля людьми" (ст. 149 УК Украины).

Ранее мы писали, что в Волынской области задержали торговцев людьми. Все произошло прямо на границе на таможенном пункте "Ягодин". Двое мужчин, по оперативным данным, вывозили из Украины трех девушек для работы в секс-индустрии. Схема, по данным правоохранителей, была такой: сначала женщинам обещали легальную работу за рубежом, и впоследствии загоняли их в долги и заставляли торговать телом. Задержанные – граждане Украины и Армении. Им грозит от 5 до 12 лет заключения.

Как сообщалось, что от торговли людьми уже пострадали более 230 тыс. украинцев.

Напомним, в Украине за шесть месяцев прошлого года полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми, из которых 108 – это сексуальная эксплуатация. Об этом заявил начальник Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"В течение шести месяцев этого года мы выявили 186 фактов торговли людьми. В их числе 108 фактов – это сексуальная эксплуатация. На сегодняшний день жертвами этих преступлений признаны 156 человек: 91 женщина, 49 мужчин, девять несовершеннолетних и семь малолетних детей", – заявил Крищенко.

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АВТОР: Оксана Козлова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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