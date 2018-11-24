От торговли людьми уже пострадало более 230 тыс. украинцев

Рабство, торговля людьми – все это в наше время кажется настолько неестественным, что сложно поверить, что это существует и сегодня. Некоторые, возможно, думают, будто история с рабством для Украины закончилась еще в 19 веке, с отменой крепостного права, но статистика говорит об обратном.

Только за годы независимости жертвами торговли людьми стали боле 230 тыс. человек (данные Международной организации по миграции). А недавно мы писали о том, что за первые шесть месяцев этого года полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми, из которых 108 – это сексуальная эксплуатация.

В новостях нередко появляется информация о схемах торговли людьми, пропавших гражданах, неудачных поездках на заработки за границу и т.п. К примеру, недавно сообщалось о том, что под Одессой держали 100 человек в трудовом рабстве. Их заставляли работать по 13 часов, а тех, кто был с этим не согласен, просто били. А в Польше задержали местного "бизнесмена", который превращал украинцев, которые приехали на заработки, в рабов. У работников забирали документы, а зарплату и вовсе не платили, либо же выплачивали мизерные суммы.

Оказаться в такой ситуации может едва ли не каждый. По данным исследования компании GfK Украина, 17% населения согласилось бы работать за границей без официального трудоустройства. А это значит, что почти каждый пятый украинец находится в зоне риска. Ведь именно нелегальное трудоустройство в других странах очень часто оборачивается такими плачевными ситуациями.

"В соответствии со статистикой Национальной горячей линии по вопросам предупреждения домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации общественной организации "Ла Страда-Украина" за текущий год, с января по сентябрь было получено 16 550 звонков (на короткий бесплатный номер на территории Украины – 116 123). Можно сказать, что где-то 15% от всех звонков относились именно к проблеме торговли людьми. 50% из них касались трудоустройства за границей. Люди заинтересованы в работе за рубежом, поэтому эта тема достаточно актуальна сейчас", – рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" Татьяна Татуревич, эксперт правозащитной общественной организации "Ла Страда-Украина".

Также известно, что с января по июнь 2018 г. представительство Международной организации по миграции в Украине выявило и оказало помощь 582 лицам, которые пострадали от торговли людьми и стали жертвами трудовой и сексуальной эксплуатации в 23 странах.

Более подробно о том, как уберечь себя и своих близких от рабства, читайте в материале сайта "Сегодня": Рабство в Украине: что нужно знать о преступных схемах и как себя обезопасить