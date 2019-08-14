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Апелляция по делу о ДТП в Харькове: защита Дронова просит отменить приговор

Сегодня, 13:56

Таисия Ерохина

Защитники призвали смягчить наказание их клиенту, указав на ряд недочетов

Дронов и Зайцева на рассмотрении апелляции

Дронов и Зайцева на рассмотрении апелляции / Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

Защитники Геннадия Дронова, приговоренного к десяти годам тюрьмы за совершение ДТП в центре Харькова, где погибли шестеро пешеходов, попросили освободить их клиента от наказания.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" из зала Харьковского апелляционного суда, защитник Дронова, Геннадий Перепелица, в своем выступлении перечислил ряд недочетов, которые, по его мнению, были допущены в судебном рассмотрении.

По мнению юриста, суд должен установить очередность и характер нарушений движения обоих водителей.

"Дронов не виноват именно в том преступлении, которое ему инкриминируется", – отметил Перепелица.

Второй адвокат Дронова, Андрей Гепалов, на заседании не присутствовал, зато появился третий защитник – Геннадий Токарев.

"Решающим фактором в этой трагедии была чрезвычайная скорость авто Зайцевой", – заявил он, добавив, что, по его мнению, еще в суде первой инстанции необходимо было найти методики, которые бы определили скорость автомобилей. Дронов поддержал своих адвокатов.

Напомним, ранее в Харьковском апелляционном суде выступила адвокат Елены Зайцевой, которая потребовала освободить клиентку от наказания, утверждая, что в момент ДТП она находилась под воздействием "непреодолимой силы".

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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зайцева апелляция дронов ДТП в Харькове

Источник: Сегодня

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