Страшное ДТП на Сумской: суд рассматривает апелляции, адвокат настаивает на невиновности Зайцевой

В Харьковском апелляционном суде началось рассмотрение жалоб Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных по делу о ДТП на Сумской, которое произошло 18 октября 2017 года и унесло жизни шести человек.

Как передает корреспондент "Сегодня" из зала суда, обвиняемые подали апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции: защита для Зайцевой попросила пять лет условно, хотя до этого она полностью признавала свою вину, а адвокаты Дронова, который не признавал себя виновным и ранее, — отменить приговор.

На заседании 14 августа собрались обвиняемые, потерпевшие, адвокаты и журналисты. Судейскую коллегию возглавил Владимир Протасов. По информации журналистов, Елена Зайцева настаивала на проведении видеоконференции, но ей было отказано.

В зал суда доставили обоих фигурантов – Геннадия Дронова, интересы которого защищает адвокат Сергей Перепелица, и Елену Зайцеву, которая сменила троих адвокатов на правозащитницу Юлию Плетневу.

Первой в зале суда выступила Плетнева, которая заявила, что, по ее мнению, приговор является необоснованным и незаконным.

"Дронов "протаранил" авто Зайцевой, стала действовать непреодолимая сила, и Зайцева не имела какой-либо возможности избежать аварии. После выезда на перекресток она была лишена односторонних возможностей избежать аварии. ДТП спровоцировано односторонними действиями Дронова", – подчеркнула юрист.

По словам адвоката, вина Зайцевой состоит только в превышении скорости. При этом она добавила, что суд первой инстанции не определил степень вины Зайцевой, хотя, по ее мнению, она является меньшей и должна влиять на меру наказания.

"Можно соотнести степень вины Зайцевой и Дронова как 30% и 70%. Также должно назначаться наказание и распределение гражданских исков", – сказала Плетнева.

Адвокат попросила сменить приговор и назначить Зайцевой пять лет по минимальной санкции статьи, при этом освободить от отбывания наказания с испытанием (условный срок, – Авт.). Вторым начал выступать адвокат Дронова.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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