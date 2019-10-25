Бандитская перестрелка в Харькове: появились новые подробности и фото

После стрельбы один из участников подорвал себя гранатой

На месте стрельбы у супермаркета в Харькове обнаружили кучу оружия. В частности, были найдены пистолет-пулемет и оружие с глушителем, сообщает "Depo.Харьков".

Как рассказал начальник областного управления полиции Валерий Сокуренко, "это была бандитская разборка".

Отметим, что автомобиль, на котором приехал один из участников, уже нашли сожженным.

Ранее мы сообщали, что во время стрельбы на парковке возле супермаркета в Харькове погиб "правая рука" криминального авторитета известного по кличке "Жора". Как выяснилось, криминальный авторитет с бандой сидели в кафе, где между ними началась перепалка, которая закончилась перестрелкой на парковке.

Кроме того, известно, что копы не успели задержать подозреваемого в стрельбе у супермаркета – мужчина подорвал себя возле Южного вокзала. На теле погибшего обнаружили еще три гранаты. Сейчас правоохранители производят разминирование трупа.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Харькове на парковке у супермаркета по улице Клочковской произошла стрельба, в результате один человек погиб, еще один получил ранения. Инцидент произошел около 12 часов дня.

Все подробности в спецтеме: Перестрелка и взрыв в Харькове.

Все подробности в спецтеме Перестрелка и взрыв в Харькове

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