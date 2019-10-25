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В Харькове подозреваемый в стрельбе у супермаркета подорвал себя – СМИ

25 октября, 14:30

На теле мужчины нашли три гранаты

/ Фото: Wikipedia

В Харькове копы не успели задержать подозреваемого в стрельбе у супермаркета – мужчина подорвал себя возле Южного вокзала.

Как сообщает местное издание Depo.Харьков, со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах, после перестрелки на улице Клочковской копы начали поиск подозреваемых. Одного из них они заметили около 13:00 вблизи Южного вокзала, на железнодорожных путях. Увидев полицейских, мужчина подорвал себя и погиб на месте.

Как сообщает "ХС Харьков" в Telegram, на теле погибшего обнаружили еще три гранаты. Сейчас правоохранители производят разминирование трупа.

Фото: ХС Харьков

Напомним, сегодня, 25 октября, в Харькове на парковке у супермаркета по улице Клочковской произошла стрельба, в результате один человек погиб, еще один получил ранения. Инцидент произошел около 12 часов дня.

По словам директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, в ходе стрельбы 30-летний мужчина получил огнестрельные ранения в грудь и скончался в машине скорой помощи. Еще один человек ранен, его состояние не критическое.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове неизвестные обстреляли двоих мужчин – были ранены 30-летний мужчина и его 18-летний знакомый. По данным полиции, инцидент произошел 22 октября, около 00:55, на улице Пушкинской, когда неизвестные совершили несколько выстрелов и скрылись на автомобиле.

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