Стрельба у супермаркета в Харькове: появились новые подробности

Во время стрельбы на парковке возле супермаркета в Харькове погиб "правая рука" криминального авторитета известного по кличке "Жора". Об этом сообщает "РАКЛЫ" в Telegram.
"Убитый в перестрелке — Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в 4-й больнице с проникающим ранением в грудь", – говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что на перед стрельбой "Жора" с бандой сидели в кафе, где, судя по всему, между ними началась перепалка. Этот конфликт закончился перестрелкой на парковке.
Отметим, что автомобиль, на котором приехал один из участников, уже нашли сожженным.
Ранее мы сообщали, что на парковке стреляли в Георгия И., более известного по кличке "Жора", который имеет отношение к криминальным кругам. На жизнь харьковчанина покушаются не в первый раз — в 2016 году его пытались убить на улице Гаршина.
Кроме того, мы писали, что копы не успели задержать подозреваемого в стрельбе у супермаркета – мужчина подорвал себя возле Южного вокзала. На теле погибшего обнаружили еще три гранаты. Сейчас правоохранители производят разминирование трупа.
Напомним, сегодня, 25 октября, в Харькове на парковке у супермаркета по улице Клочковской произошла стрельба, в результате один человек погиб, еще один получил ранения. Инцидент произошел около 12 часов дня.
Все подробности в спецтеме Перестрелка и взрыв в Харькове
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