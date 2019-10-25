Стрельба у супермаркета в Харькове: появились новые подробности

Фото: РАКЛЫ

Во время стрельбы на парковке возле супермаркета в Харькове погиб "правая рука" криминального авторитета известного по кличке "Жора". Об этом сообщает "РАКЛЫ" в Telegram.

"Убитый в перестрелке — Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас в 4-й больнице с проникающим ранением в грудь", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что на перед стрельбой "Жора" с бандой сидели в кафе, где, судя по всему, между ними началась перепалка. Этот конфликт закончился перестрелкой на парковке.

Отметим, что автомобиль, на котором приехал один из участников, уже нашли сожженным.

Фото: ХС Харьков, Telegram

Ранее мы сообщали, что на парковке стреляли в Георгия И., более известного по кличке "Жора", который имеет отношение к криминальным кругам. На жизнь харьковчанина покушаются не в первый раз — в 2016 году его пытались убить на улице Гаршина.

Кроме того, мы писали, что копы не успели задержать подозреваемого в стрельбе у супермаркета – мужчина подорвал себя возле Южного вокзала. На теле погибшего обнаружили еще три гранаты. Сейчас правоохранители производят разминирование трупа.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Харькове на парковке у супермаркета по улице Клочковской произошла стрельба, в результате один человек погиб, еще один получил ранения. Инцидент произошел около 12 часов дня.

Все подробности в спецтеме Перестрелка и взрыв в Харькове

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram