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"Барабашово" сняли с высоты птичьего полета: захватывающее видео

11 февраля, 11:17

В городе готовятся к строительству новой трассы

/ Фото: Kharkiv Today

В мэрии готовятся сносить первые торговые точкина рынке "Барабашово". Появилось видео с квадрокоптера, где видно строительство будущей трассы. Об этом сообщает KHARKIV Today.

Известно, что уже начали расчищать территорию для строительства шестиполосной трассы между Салтовкой и центром города.

Предпринимателям выдали первые предписания, согласно которым они должны добровольно покинуть территорию: увезти товар и убрать МАФы.

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Ради строительства дороги снесут 1500 торговых павильонов.

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Фото: kh.ukravtodor.gov.ua

Согласно плану, шестиполосная дорога протяженностью в 2,2 километра соединит улицы Академика Павлова и Моисеевскую недалеко от ее пересечения с улицей Шевченко. По словам мэра Геннадия Кернеса, дорогу планируют с двух сторон оградить забором как и новая пробивка через Лесопарк. Здесь же обещают оборудовать велодорожку.

По предварительным подсчетам, строительство трассы обойдется в 250-270 миллионов гривен, но смету пока не утвердили.

Напомним, в Харькове произошел пожар на рынке "Барабашово", в результате которого были повреждены три автомобиля и торговое строение. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Кроме того, в Харькове на рынке "Барабашово" произошла массовая драка, в которой пострадали восемь человек, в том числе и оператор одного из местных телеканалов.

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