Ремонт дорог: Харьков стоит в пробках, а в Лозовой готовятся открыть окружную

В Харьковской области журналисты "Сегодня" выяснили, как прошел сезон дорожных работ, который подходит к концу.

Весной чиновники озвучивали грандиозные планы, отправив на ремонт больше сотни объектов и мостов, а депутаты голосовали "за" финансирование ремонта крупных магистралей в городе и области.

Дорожники рапортуют, что, согласно плану на год, ремонт на дорогах государственного значения успели выполнить на 94%. По словам замначальника по развитию дорог Службы автодорог в Харьковской области Сергея Пляки, незначительные работы осталось завершить на магистрали Мерефа – Лозовая – Павлоград, где сейчас наносят разметку, обустраивают обочины и устанавливают знаки.

В этом году капитально отремонтировали 76 км этой трассы. Еще летом дорожники уложили три километра нового покрытия в направлении Харьков – Змиев – Балаклея –Гороховатка, о котором вся страна узнала весной 2018-го, когда местные жители измеряли ямы на дороге "Киевским тортом".

Частично отремонтировали и направления Харьков – Волчанск, Чугуев – Печенеги, Дергачи – Казачья Лопань, Старый Мерчик – Мурафа – Краснокутск. Завершают ремонт и на десятках дорог местного значения.

"Ежедневно на дорогах области работает около 30 бригад. Приоритетные направления – маршруты школьных автобусов, подъезды к учреждениям здравоохранения", — рассказал замдиректора ГП "Дороги Харьковщины" Сергей Литвинец.

Вблизи Лозовой открыли новую двухкилометровую объездную дорогу: там уложили асфальт, смонтировали барьеры и нанесли разметку.

Также дорожники устанавливают ограждение и знаки на путепроводе в селе Тарановка Змиевского района, на мостах в селах Катериновка и Ивановка Лозовского района и путепроводе рядом с Лозовой.

"На следующей неделе запланированы работы по укладке асфальтобетона на путепроводе в Катериновке и Тарановке. Останется установить перила и необходимые дорожные знаки", – говорит Сергей Пляка.

А на мосту через реку Северский Донец в Балаклейском районе армируют плиты, бетонируют и штукатурят опоры.

После аварии на путепроводе через железную дорогу на дороге М-18 в районе поселка Песочин в регионе обострилась дорожная обстановка.

Напомним, 25 августа часть моста обрушилась после того, как по этому участку проехала фура. В Укравтодоре сказали, что причиной разрушения стал проезд и торможение перегруженного грузового транспортного средства. Сейчас мост укрепляют с помощью металлических опор, а возобновить движение планируют до начала холодов.

С обвалом моста на окружной поток машин по магистралям Харькова увеличился, разрушив тем самым дорогу на перекрестке Дудинской и Полтавского шляха, и ее закрыли на ремонт. Из-за этого у водителей появилось еще больше трудностей.

"Сейчас направили машины на въезд в город по ул. Победителей. И когда-то тихий наш район стоит в пробках. А машины появились даже на грунтовых дорогах частного сектора, где годами только пешеходы и ходили. На Григоровском шоссе и на той же ул. Победителей — засилье тяжелых машин. Пока чинят перекресток ул. Дудинской с Полтавским шляхом, умирают другие дороги в окрестности", – говорит харьковчанин Игорь Козлов.

НОВАЯ ДОРОГА.

Тем временем, мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил о планах строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром. Участок в 2,2 км планируют оснастить забором и велодорожкой. Правда, из-за стройки, по словам мэра, будут "переселять" часть торговцев с рынка "Барабашово", но взамен им обещают договоры с КП "Городской торговый рынок".

Стоит напомнить, что не так давно в Запорожье маршрутка, которая пыталась объехать место ДТП на мосту, продавила сквозную дыру в асфальте и зависла на высоте в 30 метров над водой.

Маршрутку из ямы вытащили спасатели, а позже дыру забетонировали рабочие коммунальных служб. При этом железнодорожники, на балансе которых находится этот объект, заверили, что в настоящее время необходимости в проведении капитального ремонта Преображенского моста нет.

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