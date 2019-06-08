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Массовая драка в Харькове: в стычке на "Барабашово" пострадали восемь человек

8 июня, 16:25

Среди пострадавших оказался журналист местного телеканала

На рынке "Барабашово" в Харькове произошла массовая драка
На рынке "Барабашово" в Харькове произошла массовая драка. Фото: Нацполиция

В Харькове на рынке "Барабашово" произошла массовая драка, в которой пострадали восемь человек, в том числе и оператор одного из местных телеканалов. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент был зафиксирован вечером 7 июня.

Полиция была вынуждена для урегулирования ситуации привлечь бойцов спецподразделений.

"Группа неизвестных в количестве 50 человек зашли на территорию рынка для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями. Впоследствии переговоры перешли в конфликтную ситуацию", – заявили копы.

На место столкновений вызвали усиленные наряды батальона особого назначения и спецподразделение патрульной полиции по охране общественного порядка.

Позднее два десятка человек перекрыли движение транспорта в районе торгового центра и установили палатку. Движение удалось восстановить только в середине следующего дня, 8 июня.

"Следователями возбуждены уголовные производства по статьям "угроза или насилие в отношении журналиста", "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "разбой". Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы", – говорится в сообщении полиции.

Также выяснилось, что у пострадавшего журналиста Вадима Макарюка диагностировали кровоизлияние в мозг, но он остается в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

"Ему (журналисту – Ред.) залили глаза газом, разбили лицо, разбили камеру. Сейчас он в реанимации в "неотложке" (больнице скорой и неотложной помощи – Ред.)", – сообщила коллега пострадавшего оператора.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре на водителя маршрутки с кулаками набросился пассажир. После инцидента водителя госпитализировали. Также мы сообщали о том, как ссора в маршрутном такси в Днепре закончилась поножовщиной.

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Тег Харьков, журналист, барабашово, избиение, драка, массовая драка

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