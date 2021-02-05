Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Бегала с ребенком по дороге: в Харькове женщина оставила маленькую девочку ночью на улице (фото)

5 февраля, 14:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Нарушительницей оказалась наркозависимая женщина

В Харькове женщина ходила по проезжей части с маленькой девочкой, а потом оставила ее и убежала. Ребенка 2018 рождения увезли в детскую больницу.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Так, ночью в полицию обратился мужчина. Он заявил, что проспекте Тракторостроителей по проезжей части бегает неадекватная женщина с ребенком на руках. На место выехали правоохранители.

Там они встретили заявителя и маленькую девочку. Мужчина рассказал, что женщина оставила ребенка и скрылась. Полицейские установили мать ребенка и выяснили, что 30-летняя харьковчанка систематически употребляет наркотики.

В тренде
97% поражения легких матери: во Львове спасли младенца, родившегося с коронавирусом (видео)
Реклама

Сейчас ее ищут, чтобы привлечь к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Дальнейшую судьбу малыша будет решать служба по делам детей.

Напомним, ранее в Херсоне женщина оставила двух своих сыновей, они несколько часов ждали ее возле школы, но мама так и не явилась.

Кроме того, в Харькове у горе-матери забрали детей, которые жили в мусоре среди тараканов и ели собак.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков девочка копы горе-мать
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраина
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцев
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцевУкраина
Снизить цену газа в платежках: насколько это реально
Снизить цену газа в платежках: насколько это реальноЭкономика
В Харькове водителя такси изнасиловал пассажир
В Харькове водителя такси изнасиловал пассажирХарьков
Когда в Украину придет весна: харьковский сурок-прорицатель дал прогноз (фото)
Когда в Украину придет весна: харьковский сурок-прорицатель дал прогноз (фото)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять