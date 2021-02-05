Бегала с ребенком по дороге: в Харькове женщина оставила маленькую девочку ночью на улице (фото)

В Харькове женщина ходила по проезжей части с маленькой девочкой, а потом оставила ее и убежала. Ребенка 2018 рождения увезли в детскую больницу.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Так, ночью в полицию обратился мужчина. Он заявил, что проспекте Тракторостроителей по проезжей части бегает неадекватная женщина с ребенком на руках. На место выехали правоохранители.

Там они встретили заявителя и маленькую девочку. Мужчина рассказал, что женщина оставила ребенка и скрылась. Полицейские установили мать ребенка и выяснили, что 30-летняя харьковчанка систематически употребляет наркотики.

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Сейчас ее ищут, чтобы привлечь к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Дальнейшую судьбу малыша будет решать служба по делам детей.

Напомним, ранее в Херсоне женщина оставила двух своих сыновей, они несколько часов ждали ее возле школы, но мама так и не явилась.

Кроме того, в Харькове у горе-матери забрали детей, которые жили в мусоре среди тараканов и ели собак.

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