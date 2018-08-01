Бесплатное жилье для переселенцев построили в Харьковской области

В социальном общежитии для переселенцев будут жить десять семей, причем платить им придется только за коммунальные услуги

Новые квартиры для переселенцев – в городе Богодухов Харьковской области 31 июля открыли первое социальное общежитие. Многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью – всего 10 семей будут жить здесь бесплатно и столько, сколько захотят, обещают чиновники.

Алена Бороденко переехала в Богодухов с семьей четыре года назад из Антрацита Луганской области. Без работы и с маленькими детьми на руках, они долго жили в арендованной квартире, а теперь – получили свою.

"Конечно, тяжело. Тем более, на данный момент цены не очень дешевые на жилье. Это вообще хорошо, что так получилось. Конечно, довольны! Ну, конечно, свое жилье – это ж хорошо.", – поделилась Бороденко.

В социальном общежитии для переселенцев будут жить десять семей. Платить им придется только за коммунальные услуги.

Здание бывшего диспансера перед заселением полностью отреставрировали, обставили новой мебелью и техникой. Таких общежитий в области будет несколько, обещает глава Харьковской ОГА Юлия Светличная. Большинство достроят уже в этом году.

"Помогаем людям. Жилищная программа для переселенцев в действии. В Богодуховском районе завершена реконструкция здания для социального жилья. 10 квартир для 30 человек – это хорошее и плодотворное наше сотрудничество с немецкими партнерами и Украинским фондом социальных инвестиций. За год планируем по Харьковской области открыть еще 6 общежитий. А это – 100 квартир для почти 350 человек. Забота и настоящие дела – это главная политика. Поэтому будем продолжать и поддерживать людей", – рассказала Светличная.

В Харьковской области живут около 130 тысяч переселенцев. Большинство из них, по данным Минсоцполитики, возвращаться обратно уже не собираются.

"Харьковщина вообще в лидерах по многим позициям. Но если брать эту проблему – внутренне перемещенных лиц, – действительно, Харьковщина приняла очень много людей, наших граждан Украины, которые вынуждены были переехать из временно оккупированной территории. И она их приняла, как родных", – отметил глава Минсоцполитики Андрей Рева.

Такие общежития строят в Запорожской, Днепропетровской и Луганской областях. До конца года квартиры в них получат около 650 переселенцев.

На 2018 год из госбюджета на жилье для внутренне перемещенных лиц государство выделило 100 миллионов гривен. Это в три раза больше чем в 2017 году. Льготными условиями могут воспользоваться не только переселенцы, но и участники АТО.