"Битва" за Харьков: кто идет на выборы против Кернеса

На выборах мэра Харькова, которые пройдут 25 октября, за пост градоначальника будут бороться 14 кандидатов. В списке ЦИК все еще есть Михаил Добкин, однако он еще 4 октября объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Геннадия Кернеса.

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Итого, по состоянию на 13 октября кандидатами в мэры Харькова зарегистрированы:

Олег Абрамичев – от партии "Европейская солидарность"

Валерий Безлепкин – самовыдвижение

Ирина Денисова – от партии "За майбутнє"

Геннадий Кернес – от партии "Блок Кернеса – успешный Харьков"

Алексей Кучер – от партии "Слуга народа"

Сергей Кушнарев – от партии "Победа Пальчевского"

Георгий Лаговский – от партии "Удар"

Александра Нарыжная – от партии "Голос"

Наталья Пилипенко – самовыдвижение

Игорь Приходько – от партии "Батькивщина"

Никита Соловьев – от партии "Демократична сокира"

Александр Фельдман – от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Игорь Черняк – от партии "Блок Светличной Разом"

Денис Ярославский – самовыдвижение

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Более детальную информацию про кандидатов смотрите ниже.

Олег Абрамичев

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Кандидат от партии "Европейская солидарность". Волонтер, предприниматель, сооснователь организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана", лидер команды "Европейской Солидарности" в Харькове.

Валерий Безлепкин

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Самовыдвиженец. Экс-директор "Харьковгоргаза". До этого он работал директором департамента ЖКХ в Запорожье.

Ирина Денисова

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Кандидат от партии "За майбутнє". В 1993 году начала заниматься предпринимательской деятельностью на ТЦ "Барабашово". В середине девяностых она создала общественную организацию "За свой выбор". Сейчас Денисова занимается предпринимательской и правозащитной деятельностью.

Геннадий Кернес

Кандидат от партии "Блок Кернеса – успешный Харьков". Действующий мэр Харькова, который работает в городском совете с 2006 года. Мэром стал в 2010 году и до сих пор возглавляет Харьковский городской совет. До этого работал его секретарем.

Алексей Кучер

Кандидат от партии "Слуга народа". В ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его председателем Харьковской областной государственной администрации. До этого Кучер был депутатом Верховной Рады от "Слуги народа", а до прихода в политику занимался адвокатурой.

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Сергей Кушнарев

Кандидат от партии "Победа Пальчевского". Брат погибшего на охоте в 2007 году экс-главы Харьковской ОГА Евгения Кушнарева. В 2010 году Сергей Кушнарев почти пять месяцев возглавлял Краснокутскую райгосадминистрацию. До этого он был депутатом Харьковского горсовета от Партии регионов (2006-2010).

На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году Сергей Кушнарев баллотировался как самовыдвиженец, но в парламент не прошел.

Георгий Лаговский

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Кандидат от партии "Удар". Депутат Харьковского горсовета, президент Украинской Федерации бразильского джиу-джитсу. В 2015 году его избрали депутатом Харьковского городского совета 7 созыва (от фракции "Самопомощь").

Александра Нарыжная

Кандидат от партии "Голос". Глава общественной организации "Городские реформы", архитектор-урбанист. С 2017 года является и.о. руководителя и с 2018 года по настоящее время является первым проректором Частного учреждения "Институт "Харьковская школа архитектуры".

Наталья Пилипенко

Самовыдвижение. Об этом кандидате известно только то, что она возглавляет общественную организацию "Украинское объединение "Гардемарины".

Игорь Приходько

Кандидат от партии "Батькивщина". Генеральный директор коллективного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Акварена".

Никита Соловьев

Глава харьковской городской организации "Демократична сокира", от которой и баллотируется в мэры. Соловьев имеет техническое и юридическое образование, автор нескольких курсов по физике.

Александр Фельдман

Кандидат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В Верховной Раде нынешнего созыва – секретарь Комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Основатель Национальной сети Экопарков и Международного благотворительного фонда "Фонд Александра Фельдмана".

Игорь Черняк

Кандидат от партии "Блок Светличной Разом". Депутат Харьковского горсовета и один из инициаторов создания "Харьковского антикоррупционного центра", член ОО "Автомайдан-Харьков".

Денис Ярославский

Самовыдвиженец. В декабре 2004 года начал Службу в органах внутренних дел Украины на должности участкового инспектора милиции Харьковского районного отдела милиции УМВД Украины в Харьковской области. Работал на оперативных должностях. Возглавлял Голосеевский и Обуховский отделы полиции Киева. В 2019 году баллотировался в нардепы по 171 округу (Немышлянский район), но проиграл.

Ранее мы сообщали, что в ЦИК не рекомендуют рассчитывать на приложение "Дія" при голосовании.

Также напомним, в ЦИК назвали главную проблему на местных выборах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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