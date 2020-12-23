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Цветочные грузовики и салюты: четыре факта о похоронах Кернеса

23 декабря, 16:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В церемонии прощания приняли участие более ста тысяч людей

В Харькове прошли похороны Геннадия Кернеса. В Благовещенский собор для отпевания тело мэра привезли еще вечером 22 декабря. Сегодня, 23 декабря, в 9:00 началась церемония прощания. Погребение на почетной аллее второго городского кладбища закончили около 15:30.

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"Сегодня" собрали информацию о похоронах харьковского главы.

Масштабная церемония

По данным полиции, в церемонии прощания в театре оперы и балета приняли участие 110 000 человек. Из-за большого количества людей церемонию продлили на час, но все желающие проститься с мэром все равно не успели попасть в помещение.

Видео: Веха Харьков

Цветочные грузовики

Люди, которые пришли проститься с мэром, принесли так много цветов, что букеты загружали и везли грузовиком.

В тренде
Прощание с Кернесом. Очередь тянется на целую улицу, цветы возят грузовиком (фото и видео)

Аплодисменты

Когда гроб с телом мэра выносили из помещения театра, где проходила церемония, люди начали аплодировать. Так Кернеса провожали в последний путь.

Видео Катерины Коваленко "Бабель"

Фейерверки

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Во время похорон городского неизвестные запустили салют. Полицейские уже ищут причастных и утоняют, что, скорее всего, запускали фейерверки возле станции метро "Киевская".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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Харьков похороны геннадий кернес
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