"Бухим меньше ездить надо": Харьковский обратился к родственникам погибшего в ДТП (видео)

На заседании 19 января суд должен рассмотреть вопрос о содержании под стражей Николая Харьковского

16-летний Николай Харьковский обратился к Анастасии Бондаренко, дочери погибшего в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Виновник смертельного ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский высказался о погибшем Игоре Носове.

Об этом он сказал в перерыве заседания суда, передает Суспільне.

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6 октября 2021 года на автомобиле Infiniti подросток столкнулся с Chevrolet. В результате ДТП на Одесской погиб 58-летний водитель Chevrolet Игорь Носов.

В среду, 19 января, в Червонозаводской суд Харькова доставили несовершеннолетнего Николая Харьковского. В суде рассмотрят вопрос о продлении ареста Николая Харьковского на два месяца.

В перерыве заседания суда дочь погибшего в ДТП на Гагарина Анастасия Бондаренко поговорила с подростком.

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Разговор с дочерью погибшего

"Зачем ты мне улыбаешься? Ты меня на свидание хочешь пригласить? Понравилась?" – спросила дочь погибшего в ДТП Игоря Носова.

На что Николай ответил: "Нет, спасибо".

Адвокат Харьковского Инна Данилова вмешалась в беседу: "Он вас оскорбляет чем-то, унижает? Высказывает какой-то негатив?"

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Анастасия Бондаренко ответила: "Он улыбается".

"Он улыбается и вам это не нравится?", - спросила адвокат.

На что дочь погибшего сказала: "А вам бы это понравилось, если бы вы оказались на моем месте?"

На что адвокат ответила: "А вы оказались на моем месте сегодня в самом начале судебного заседания, когда мне высказывали кучу гадостей в зале суда?"

Адвокат добавила, что защищает своего подзащитного и сказала, что он ничего не сделал.

Родственница погибшего ответила: "Он уже все сделал".

И в разговор вмешался Николай Харьковский.

"Бухим меньше ездить надо", – сказал подросток дочери погибшего.

Погибший водитель был пьян за рулем?

Адвокат подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове 16-летнего Николая Харьковского, Инна Данилова заявила, что погибший водитель был пьян. По ее словам, это и стало одной из причин его смерти.

Юрист утверждает, что лишь в конце декабря получила для ознакомления материалы дела. В них были результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти Игоря Носова.

В документе были указаны две причины летального исхода:

телесные повреждения, полученные в результате ДТП,

алкогольная интоксикация.

По словам Инны Даниловой, в крови мужчины содержалось 3,65 промилле алкоголя.

Адвокат оправдывает подростка

Общаясь с журналистами, она заявила, что Николай Харьковский всего лишь совершил "глупую ошибку".

"А ведь в это же время взрослый человек сел за руль в таком состоянии, ведь это почти 4 промилле – смертельная доза. Конечно, гибель человека – это страшная трагедия. Но в этом случае, если бы Николай не врезался в него, он бы просто не доехал", – рассказала адвокат.

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