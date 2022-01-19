"Бухим меньше ездить надо": Харьковский обратился к родственникам погибшего в ДТП (видео)

Виновник смертельного ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский высказался о погибшем Игоре Носове.
Об этом он сказал в перерыве заседания суда, передает Суспільне.
6 октября 2021 года на автомобиле Infiniti подросток столкнулся с Chevrolet. В результате ДТП на Одесской погиб 58-летний водитель Chevrolet Игорь Носов.
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В среду, 19 января, в Червонозаводской суд Харькова доставили несовершеннолетнего Николая Харьковского. В суде рассмотрят вопрос о продлении ареста Николая Харьковского на два месяца.
В перерыве заседания суда дочь погибшего в ДТП на Гагарина Анастасия Бондаренко поговорила с подростком.
Разговор с дочерью погибшего
"Зачем ты мне улыбаешься? Ты меня на свидание хочешь пригласить? Понравилась?" – спросила дочь погибшего в ДТП Игоря Носова.
На что Николай ответил: "Нет, спасибо".
Адвокат Харьковского Инна Данилова вмешалась в беседу: "Он вас оскорбляет чем-то, унижает? Высказывает какой-то негатив?"
Анастасия Бондаренко ответила: "Он улыбается".
"Он улыбается и вам это не нравится?", - спросила адвокат.
На что дочь погибшего сказала: "А вам бы это понравилось, если бы вы оказались на моем месте?"
На что адвокат ответила: "А вы оказались на моем месте сегодня в самом начале судебного заседания, когда мне высказывали кучу гадостей в зале суда?"
Адвокат добавила, что защищает своего подзащитного и сказала, что он ничего не сделал.
Родственница погибшего ответила: "Он уже все сделал".
И в разговор вмешался Николай Харьковский.
"Бухим меньше ездить надо", – сказал подросток дочери погибшего.
Погибший водитель был пьян за рулем?
Адвокат подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове 16-летнего Николая Харьковского, Инна Данилова заявила, что погибший водитель был пьян. По ее словам, это и стало одной из причин его смерти.
Юрист утверждает, что лишь в конце декабря получила для ознакомления материалы дела. В них были результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти Игоря Носова.
В документе были указаны две причины летального исхода:
- телесные повреждения, полученные в результате ДТП,
- алкогольная интоксикация.
По словам Инны Даниловой, в крови мужчины содержалось 3,65 промилле алкоголя.
Адвокат оправдывает подростка
Общаясь с журналистами, она заявила, что Николай Харьковский всего лишь совершил "глупую ошибку".
"А ведь в это же время взрослый человек сел за руль в таком состоянии, ведь это почти 4 промилле – смертельная доза. Конечно, гибель человека – это страшная трагедия. Но в этом случае, если бы Николай не врезался в него, он бы просто не доехал", – рассказала адвокат.
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