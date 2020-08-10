Был без родителей: под Харьковом на пляже трагически погиб 10-летний мальчик

На Безлюдовском водохранилище под Харьковом утонул 10-летний ребенок.

Как сообщили медики Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф, трагедия случилась около 16 часов воскресенья, 9 августа.

"10-летний мальчик находился на пляже один. Из воды его вытащили неравнодушные люди", – рассказали врачи.

При этом медики добавили, что бригада скорой помощи прибыла на место вызова уже через три минуты после звонка. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти малыша, но, несмотря на все попытки, им оставалось только констатировать его смерть.

Напомним, что в Украине за первую неделю августа утонули 20 человек. При этом на протяжении июля погибли более 200 человек, а сначала года – свыше 800.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объясняли, что к большому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.

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