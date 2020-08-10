Українська
$ 27,65
32,68
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Харькова

Был без родителей: под Харьковом на пляже трагически погиб 10-летний мальчик

10 августа, 19:55

Руслан Ровик Руслан Ровик

Из воды ребенка вытаскивали случайные свидетели происшествия

На Безлюдовском водохранилище под Харьковом утонул 10-летний ребенок.

Как сообщили медики Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф, трагедия случилась около 16 часов воскресенья, 9 августа.

"10-летний мальчик находился на пляже один. Из воды его вытащили неравнодушные люди", – рассказали врачи.

При этом медики добавили, что бригада скорой помощи прибыла на место вызова уже через три минуты после звонка. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти малыша, но, несмотря на все попытки, им оставалось только констатировать его смерть.

Напомним, что в Украине за первую неделю августа утонули 20 человек. При этом на протяжении июля погибли более 200 человек, а сначала года – свыше 800.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объясняли, что к большому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Харьков утонул мальчик харьковская область

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Бердянске мужчина поймал огромную медузу: фото морского
В Бердянске мужчина поймал огромную медузу: фото морского "чудовища"Запорожье
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Несмотря на карантин: в харьковском метро пассажиры ездят без масок (фото)
Несмотря на карантин: в харьковском метро пассажиры ездят без масок (фото)Харьков
В поезде Харьков-Рахов мужчина напал на проводника (видео)
В поезде Харьков-Рахов мужчина напал на проводника (видео)Украина
Карантин в Украине в двух областях могут ужесточить
Карантин в Украине в двух областях могут ужесточитьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять