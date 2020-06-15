В Украине за выходные утонули 24 человека

На протяжении двух выходных дней, 13 и 14 июня, в Украине на воде погибли 24 человека – это больше, чем за весь прошлый месяц.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, к такому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.
"За выходные на водоемах страны утонули 24 человека, из них трое детей", – говорится в сообщении.
В ГСЧС напомнили, что одной из причин гибели на воде становится купание в состоянии опьянения.
Спасатели напомнили главные правила безопасного отдыха на воде:
- правильный выбор места купания;
- суровое выполнение правил безопасности во время плавания;
- постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;
- категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожской области на пруду утонули трое детей.
Кроме того, в прошлом году в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл. Спасатели и водолазы искали ребенка трое суток.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк