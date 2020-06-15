В Украине за выходные утонули 24 человека

На протяжении двух выходных погибло больше людей, чем за вес предыдущий месяц

На протяжении двух выходных дней, 13 и 14 июня, в Украине на воде погибли 24 человека – это больше, чем за весь прошлый месяц.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, к такому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.

"За выходные на водоемах страны утонули 24 человека, из них трое детей", – говорится в сообщении.

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В ГСЧС напомнили, что одной из причин гибели на воде становится купание в состоянии опьянения.

Спасатели напомнили главные правила безопасного отдыха на воде:

- правильный выбор места купания;

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- суровое выполнение правил безопасности во время плавания;

- постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;

- категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожской области на пруду утонули трое детей.

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Кроме того, в прошлом году в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл. Спасатели и водолазы искали ребенка трое суток.

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