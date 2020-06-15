Українська
$ 26,73
30,21
  1. Последние новости Украины

В Украине за выходные утонули 24 человека

15 июня, 13:02

Руслан Ровик Руслан Ровик

На протяжении двух выходных погибло больше людей, чем за вес предыдущий месяц

На протяжении двух выходных дней, 13 и 14 июня, в Украине на воде погибли 24 человека – это больше, чем за весь прошлый месяц.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, к такому числу трагедий привела жаркая погода и неосторожность отдыхающих.

"За выходные на водоемах страны утонули 24 человека, из них трое детей", – говорится в сообщении.

Реклама

В ГСЧС напомнили, что одной из причин гибели на воде становится купание в состоянии опьянения.

Спасатели напомнили главные правила безопасного отдыха на воде:

- правильный выбор места купания;

В тренде
Украину накроют сильные грозы: где ждать непогоды (карта)

Реклама

- суровое выполнение правил безопасности во время плавания;

- постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;

- категорическое "НЕТ" алкогольным напиткам, ведь в состоянии опьянения люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожской области на пруду утонули трое детей.

Реклама

Кроме того, в прошлом году в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл. Спасатели и водолазы искали ребенка трое суток.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отдых купание пляжи утонули ГСЧС утопленники

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 15 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 15 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 15 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 15 июня и последние данные о карантинеУкраина
Украину заполонила импортная черешня: откуда везут
Украину заполонила импортная черешня: откуда везутЭкономика
Агрессия РФ угрожает не только Украине: американские военные обратились к НАТО
Агрессия РФ угрожает не только Украине: американские военные обратились к НАТОУкраина
Под Киевом пронесся ураган: сильный ливень, ветер и град (видео)
Под Киевом пронесся ураган: сильный ливень, ветер и град (видео)Другие новости
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в Луганске
Настигла месть: украинцам напомнили о виновнике гибели 49 десантников в ЛуганскеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять