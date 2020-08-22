Был в состоянии клинической смерти: врачи скорой спасли двухлетнего малыша

В Харьковской области бригада врачей скорой помощи спасла жизнь двухлетнего мальчика. Медики прибыли на вызов за четыре минуты и успели реанимировать малыша.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, к моменту прибытия врачей ребенок был без сознания.

Оказалось, что у мальчика была температура и мать дала ему парацетамол, и после этого ребенку стало плохо.

Прибывшие врачи констатировали, что малыш находится в состоянии клинической смерти и сразу же начали сердечно-легочную реанимацию. Они сумели восстановить сердечный ритм мальчика, а потом доставили его в больницу.

Напомним, что в Киеве на улице Выговского 19-летняя девушка упала в канализационную шахту и не смогла самостоятельно из нее выбраться. В итоге девушку спасали копы. Также в столице патрульные полицейские вытащили из Днепра женщину, упавшую в реку, и мужчину, который пытался ее спасти, но не мог вылезти на берег.

Также в столице из ямы дождевой канализации спасли голого мужчину.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться