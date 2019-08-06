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Была привязана к лошади: под Харьковом нашли мертвой девочку-подростка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C 2019-08-06T22:54:00+03:00 Харьков Правоохранители считают гибель девушки несчастным случаем

В селе Безлюдовка Харьковской области несовершеннолетняя девушка погибла из-за неосторожного обращения с чужим конем.

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Харьковской области, тело 14-летней жительницы поселка Слободский Харьковского района обнаружили 3 августа.

Правоохранители предварительно установили обстоятельства трагедии. Так, лошади местных жителей паслись на безлюдовском пастбище. Девочка решила без разрешения напоить одно из животных и по какой-то причине привязала себя веревкой за талию к лошади, что категорически запрещено.

"Конь испугался чужого человека и понесся, потянув девушку через луг. Через некоторое время животное удалось успокоить. От полученных травм девушка скончалась на месте", – сообщили в полиции.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Ранее мы писали, что конь смертельно травмировал своего хозяина в Радеховском районе во Львовской области. От полученных травм мужчина скончался.

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А тем временем мать и дочь спасают лошадей от мясокомбината. Больше смотрите в сюжете:

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