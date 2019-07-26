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В Одессе копы остановили коня, который мчался по улице: видео

26 июля, 13:43

Животное сбежало во время тренировки с ипподрома


В Одессе патрульные полицейские остановили лошадь, которая внезапно выбежала на проезжую часть на Фонтанской дороге и создавала аварийную ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, копы заметили животное, поехали вслед за лошадью и прямо из автомобиля схватили его за уздечку, а затем вынудили остановиться.

"Сегодня утром патрульные увидели лошадь, которая сломя голову выбежала на проезжую часть. Животное хаотично перемещалось по проезжей части, создавая опасность дорожному движению", – говорится в сообщении.

Патрульные решили самостоятельно его остановить, замедлили движение и голосовыми командами пытались успокоить животное, подъехав ближе.

"Через окно автомобиля один из инспекторов схватил лошадь под уздцы и остановил", – заявили в полиции.

В итоге лошадь вернули владельцам, которые объяснили, что во время утренних тренировок, она убежала с ипподрома, а они собственными силами пытались ее разыскать. В результате инцидента никто не пострадал.

В российской Камчатке депутат сменил автомобиль на лошадь в знак протеста против роста цен на бензин. По его словам, содержание животного стоит дешевле, чем кормить "железного коня" на АЗС.

Как известно, в конце весны на российских АЗС компании "Газпромнефти" стоимость АИ-92 впервые превысила отметку в 40 рублей за литр. Цена бензина марки АИ-95 увеличилась на 88 копеек до 45,5 рубля. На этом фоне в городе отмечены перебои в работе общественного транспорта: введен режим экономии топлива, увеличены интервалы движения автобусов.

Позже в нескольких регионах России провели протесты в связи с резким увеличением цен на бензин. Акции прошли уже в Новосибирске, Омске и Петропавловск-Камчатском.

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Тег Одесса, лошадь, конь

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