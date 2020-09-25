Четыре версии крушения АН-26 на Харьковщине

Среди возможных причин крушения самолета под Харьковом, по неподтвержденным данным, рассматриваются четыре версии.

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По сведениям журналистов, возможными причинами трагедии считают:

- ошибку пилота;

- неисправность двигателя;

- неисправность бортового оборудования;

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- теракт.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по информации диспетчера аэродрома, найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четверых продолжаются.

Также сообщалось, что кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

Президент Владимир Зеленский уже пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.

"Разбился самолет Ан-26. На борту кроме экипажа были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двоих ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", – говорится в сообщении главы государства.

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Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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