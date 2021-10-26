Декомунизация? В Харькове пенсионеру брызнули баллончиком в лицо из-за надписи на одежде

Пенсионер даже не успел понять, что происходит, а нападавший сразу убежал

В Харькове мужчина напал на пенсионера / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове неизвестный брызнул перцовым газовым баллончиком пенсионеру в глаза только за то, что на том была куртка с надписью "СССР".

Об этой ситуации написали местные Telegram-каналы.

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Пожилой мужчина шел по тротуару с женщиной.

Парень позвал пожилого мужчины со спины и попросил его повернуться, после чего задул глаза пенсионера разъедающей смесью, не забыв произнести: "Слава Украине".

При этом, нападающий все снимал на камеру телефона.

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В Одессе уличный торговец избил прохожего до полусмерти

Прохожий начал ругаться с продавцом из-за ящиков, которые он оставил на тротуаре. Мужчина сказал, что они мешают людям там ходить.

В ответ на это продавец напал на него с молотком. В результате у 56-летнего прохожего диагностировали черепно-мозговую травму, а 53-летний продавец из Закавказья задержан.

Что грозит продавцу

Он может получить реальный срок. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений иностранцу объявили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. В соответствии с санкцией статьи, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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