Дело Кернеса будут расследовать еще год

Следствие по делу о подделке электронной подписи Кернеса открыли в конце 2020 года

Через год расследования правоохранители допросили свидетелей. Коллаж "Сегодня"

В Харькове суд на год продлил срок расследования возможного подлога представления об избрании Игоря Терехова секретарем городского совета, которое якобы подписал тогдашний мэр Геннадий Кернес.

Об этом стало известно с постановления Дзержинского районного суда Харькова.

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Следствие по делу

В постановлении говорится, что, по мнению следствия, неустановленные лица городского совета 9 декабря 2020 года фальсифицировали представление от имени Кернеса об избрании секретарем городского совета Терехова, с использованием электронной цифровой подписи Харьковского городского совета. Подпись, по мнению следователей, Кернес не мог использовать по состоянию здоровья, это сделали другие лица.

Через год расследования правоохранители допросили свидетелей, получили информацию от пограничников об обстоятельствах выезда Кернеса за границу. В течение февраля 2021 года правоохранители отправили запросы в больницы, которые расположены на территории Харькова и области по поводу обращения Кернеса в медицинские учреждения.

Напомним, перед началом первой сессии нового горсовета от Геннадия Кернеса пришло письмо с рекомендацией избрать секретарем горсовета Игоря Терехова. В документе была его электронная подпись.

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Также мы сообщали, что после смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса городом будет управлять секретарь горсовета Игорь Терехов.

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