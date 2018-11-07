Дело о страшном ДТП в Харькове: защита потребовала выпустить Зайцевой и Дронова из СИЗО

В суде по делу о резонансном ДТП на Сумской, в котором погибли шесть человек, состоялось очередное заседание. Как и раньше, одна из фигурантов дела – Елена Зайцева, признала свою вину, а подсудимый Дронов – нет.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", судья Виктор Попрас в начале заседания огласил, что 1 ноября появилось заключение Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, однако с его результатами защитники Дронова не ознакомились, и потому попросили о перерыве, дабы рассмотреть полученные данные.











В свою очередь, государственные обвинители подали ходатайство о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей обоих подсудимых. По мнению прокуратуры, в случае, если Зайцева и Дронов покинут СИЗО, есть риски того, что они могут скрываться от следствия и негативно влиять на рассмотрение производства.

Между тем, адвокат Дронова Сергей Перепелица назвал ходатайство прокураторы формальными и необоснованными, а его клиент заверил:

"Я готов сдать паспорт, загранпаспорт и права, не собирался и не собираюсь никуда убегать".

Защита Зайцевой также настаивала на изменении меры пресечения. Так, адвокат Юлия Козырь подчеркнула, что "своим добросовестным поведением подтверждает (Зайцева – Авт.) желание содействовать следствию"

Другой ее защитник, Евгений Мельниченко, настаивал на домашнем аресте, мотивируя это ухудшением состояния здоровья его подзащитной.

"Рассмотрение ходатайств не формальное, заслушиваются все стороны, учитываются позиции потерпевших и обвиняемых. Мы считаем, риски сохраняются, в криминальном производстве, где шесть погибших и шесть потерпевших, мы понимаем, что ДТП – так называемая форма вины без умысла, но это преступление привело к тяжелым последствиям. Единственно справедливым будет содержания обвиняемых под стражей без возможности внесения заставы", – подчеркнула пресс-секретарь прокуратуры Вита Дубовик.

Высказался по этому поводу и один из потерпевших, Игорь Берченко, который также поддержал позицию обвинителя.

"Не считаю действия прокуратуры формальным. Риски остаются. Официальное заключение показало, что обвиняемая может пребывать в СИЗО", – заявил он.

Напомним, что на прошлых судебных заседаниях по этой резонансной аварии Елене Зайцевой несколько раз вызывали бригаду врачей скорой помощи. При этом родственники пострадавших уверяли, что в камере подозреваемая "ржет, а в суде ей внезапно становится плохо".

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.