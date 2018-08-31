Депутаты Харькова дали добро строительству нового онкологического центра и решили сделать один госпитальный округ

В каждом районе появится еще по амбулатории с жильем для врача

Депутаты облсовета вчера собрались на очередную сессию, во время которой рассмотрели почти 40 вопросов, откорректировали бюджет региона, дали добро строительству нового онкологического центра и решили сделать один госпитальный округ.

Областные избранники, как обычно, вопросы решали с длительными обсуждениями, ремарками, выступлениями, при этом их дискуссии мало влияли на исход голосования — вопросы получали одобрение у большинства.

Так, до 2021 года будут реализовывать Программу обеспечения равных прав и возможностей для женщин и мужчин. Одна из задач, которую попытаются решить в рамках нового документа, — уменьшить разрыв в оплате труда для мужчин и женщин, которые получают на 21,6% меньше, и создать систему реагирования на случаи проявления дискриминации. А вот областная программа реформирования системы институционального ухода и воспитания детей будет заботиться о том, чтобы дети, которые остались без родительской опеки, проживали в условиях, максимально приближенных к семейным.

"Предусматривается создание патронатных семей, куда будут временно направляться дети, оставшиеся без родительской опеки или в трудном положении и тому подобное. Раньше таких детей мы отправляли в центры социально-психологической реабилитации. В патронатную семью ребенок будет направляться по месту жительства", — говорит начальник службы по делам детей ХОГА Ольга Шевченко.

МЕДИЦИНА. В ходе заседания много внимания уделили вопросам медицины. Так, с сентября в каждом районе области начнут строить по одной новой амбулатории с жильем для врача, современным оборудованием. На эти цели предусмотрели более 200 млн грн.

Одобрили депутаты и проект-решение о реконструкции областного центра онкологии на 410 койко-мест. К уже существующему зданию в Померках будет пристроено четырехэтажное здание нового современного онкологического центра. Сейчас уже выполнены предпроектные работы и согласован земельный участок. Глава облсовета Сергей Чернов надеется, что помещение оборудуют за три года, если не изменится наполнение облбюджета. Также не отрицают возможности привлечения к восстановлению центра средств международных организаций и государственного бюджета.

Наконец областные власти решили вопрос госпитальных округов: почти год чиновники и медики говорили о четырех, а потом о шести округах. В результате решили оставить один, чтобы создать единое медицинское пространство в регионе, а подход к лечению был везде одинаковый, при этом количество медицинских учреждений осталось прежним.

БЮДЖЕТ. Покроили депутаты и областной бюджет: 25 млн грн направили на строительство спортплощадок, оснащение опорных школ региона, 24 млн грн потратят на приобретение медоборудования, капремонт больниц. Также дополнительно направили на ремонт дорог более 300 млн грн. Выделили 35 млн грн на "наборы малышей", которые будут выдавать с 1 сентября до конца года при рождении ребенка. В этом пакете будет 25 вещей для новорожденных.

КАМЕРЫ В ОБЛАСТИ

Обеспокоились депутаты облсовета и безопасностью региона — проголосовали за установку роботизированной системы видеонаблюдения в общественных местах населенных пунктов региона. Такие системы также появятся на перекрестках и участках дорог, где часто происходят ДТП. Система будет идентифицировать человека и автомобиль, а информацию передавать правоохранителям.

Напомним, на предыдущей сессии депутаты решали финансовые, земельные вопросы, а также согласились на работу автоматизированной системы оплаты парковки. "Сегодня" узнала, куда еще избранники планируют потратить бюджетные деньги и во сколько оценили жилье харьковчан, которых будут отселять ради строительства метро.

Ранее сессия Харьковского горсовета прошла с баталиями между муниципальной охраной и активистами, которые хотели попасть в зал. В итоге в ход пошли файеры, дымовые шашки, газ и даже мебель.

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