Сессия горсовета Харькове: парковка с автоматами и кредит на троллейбусы

В канун Дня города харьковские депутаты собрались на очередную сессию. В зале решали финансовые, земельные вопросы, а также согласились на работу автоматизированной системы оплаты парковки. "Сегодня" узнала, куда еще избранники планируют потратить бюджетные деньги и во сколько оценили жилье харьковчан, которых будут отселять ради строительства метро.

После событий в ночь на 20 августа, когда харьковчанин Александр Поярков устроил стрельбу под стенами мэрии, подстрелив охранника горсовета и смертельно ранив правоохранителя, сессия проходила под усиленной охраной полиции. Прессу пускали только по удостоверениям. Правда, в отличие от предыдущих заседаний, к городским избранникам в зале присоединилось и 12 активистов, которых ранее попросту не пускали в здание мэрии.

ИНСУЛИН. Вчера депутатов, которые спешили на заседание, снова встречали пикетчики. Под стены мэрии в этот раз вышли больные диабетом, которые требовали от городских властей решить проблему с закупкой инсулина. Протестующие пришли отстаивать свои законные права на получение бесплатных медпрепаратов, в закупке которых, помимо государства, должен участвовать и город. По их словам, деньги, которые мэрия тратит на реконструкцию скверов и парков, приобретение лавочек, можно было бы направить на закупку препаратов.

Конфликт горсовета и Кабмина, в частности Минздрава, длится уже несколько недель: в столице говорят, что на местах должны также выделять деньги на закупку инсулина, дескать, мэрия дала завышенные цифры финансовых потребностей на эти нужды — больше 65 млн грн.

На сессии же вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан заявила, что специалисты мэрии все сверили и ошибки нет. Во время заседания депутаты направили на закупку инсулина 22,7 млн грн, которые пришли в Харьков из государственного бюджета, а из городской казны выделили чуть больше 2 млн грн.

"Что касается ситуации, когда сравнивают: вот у вас есть деньги на клумбы, на цветы, а у вас нет денег на инсулин. А мы не рассчитывали, что у нас должны быть деньги на инсулин. Это государственная гарантия, которая определена в законе о бюджете на 2018 год. Там четко написано, что мы должны получить конкретные субвенции. Кабмин дает подачку и говорит, остальное с вас — у вас денег много. Перекрывать деньгами "хотелки" Супрун (Ульяна Супрун — в. и. о. министра здравоохранения. — Авт.) я не собираюсь. Мы поборемся чуть-чуть до следующей сессии, а пока будем решать в ручном режиме", — заявил мэр Геннадий Кернес, сообщив, что горсовет подал в суд иск против МОЗ.

Протестующие под стенами мэрии говорят, что взрослые обеспечены в данный момент препаратами на 10—13%, а самостоятельная их закупка, без финансовой поддержки от государства или города, — это траты от 2000 до 5000 грн в месяц. По словам Светланы Горубновой-Рубан, сегодня в Харькове на 100% инсулином обеспечены дети, на 70% — студенты.

ТРАНСПОРТ. Кроме того, депутаты проголосовали за внедрение автоматизированной системы контроля оплаты услуг парковки. Начать эти работы планируют с 1 октября, пока же в мэрии будут изучать рынок программного обеспечения и заключать договоры на использование автоматизированной системы. Позже все наработки будут вынесены на согласование исполкома. Также в горсовете предусмотрели 3,9 млн грн на расходы в связи с созданием Инспекции по парковке.

КП "Троллейбусное депо №2" избранники разрешили заключить кредитный договор с Европейским банком реконструкции и развития. Согласно проекту решения, одолжить планируют 10 млн евро на 12 лет. Погашать долг в мэрии собираются равными платежами каждые полгода.

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРО. Также на сессии решали вопрос компенсации харьковчанам, которые живут в зоне строительства новых станций метро в сторону "Одесской" и подлежат отселению. В этот раз избранники утвердили стоимость жилья. Так, за комнату по пр-ту Гагарина, 156, из городской казны заплатят от 183 102 грн до 541 497 грн. А вот одну из квартир на 47 "квадратов" по пр-ту Гагарина, 158, оценили в 1,021 млн грн. Тогда как весной владельцы этой квартиры рассказали нам, что получили от мэрии уведомление, в котором чиновники предложила заплатить за жилье 513 000 грн. После того, как такие суммы вызвали негодование жильцов, в мэрии обещали пересмотреть размер компенсации. Всего в списке — 26 квартир и комнат.

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ

Кроме решения насущных вопросов, избранники внесли изменения в бюджет. По словам вице-мэра Татьяны Таукешевой, 67 млн грн направили на оплату труда сотрудников образовательных учреждений. На 2,8 млн грн увеличили расходы на покупку мебели для школьников и мягкого инвентаря для детсадов. Также депутаты решили выделить 1,5 млн грн на ремонт горсовета, который летом пострадал от вандалов. На ремонт многоквартирных домов добавили 40 млн грн, а на текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети — 60 млн грн.

Напомним, последняя сессия Харьковского горсовета прошла с баталиями между муниципальной охраной и активистами, которые хотели попасть в зал. В итоге в ход пошли файеры, дымовые шашки, газ и даже мебель.

Ранее депутаты Харьковского горсовета перераспределили деньги казны, приняли положение о льготниках и определились с перечнем адресов, которым светит отселение из-за строительства станций метро "Одесская" и "Державинская".