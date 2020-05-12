Девочке нанесли не менее 20 ударов ножом: появились подробности жуткого убийства под Харьковом

Татьяна Пьянова, которую подозревают в убийстве 13-летней дочери под Харьковом, нанесла своему ребенку не менее 20 ударов ножом, а потом отрезала голову. Об этом говорится в материалах следствия, которые опубликовали в Едином реестре судебных решений.

Также известно, что перед случившимся мать и дочь внезапно поссорились. Ножом женщина била по голове и лицу девочки. При этом, как говорится в материалах дела, женщина осознавала, что делает. После убийства подозреваемая отрезала голову девочки, положила в пакет и направилась в сторону Харькова.

Отметим, что ранее судья Ленинского районного суд Виктор Викторов отправил Татьяну под арест на 60 дней без права внесения залога. Но адвокат Пьяновой обжаловала избранную для женщины меру пресечения. Апелляцию рассмотрят в Харьковском апелляционном суде 28 мая.

Напомним, о трагедии в поселке Подворки под Харьковом стало известно 30 апреля. Утром соцсети "взорвала" новость, что по улице бегала обнаженная женщина с человеческой головой, а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента.

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