Убийство с отрезанной головой под Харьковом: в деле всплыла неожиданная деталь

Брат женщины, которую на днях задержали в Харькове с отрезанной головой дочери в пакете, систематически издевался над своими сестрой и племянницей. Об этом рассказала знакомая Татьяны Пьяновой Лариса Семенихина, сообщает местное издание "Город Х".

Женщина считает, что девочку зверски убила не ее мать. Убийцу, по ее словам, надо искать среди знакомых брата Татьяны.

"Я близко знакома с семьей, дружу с теткой подозреваемой. Это опустившаяся семья алкоголиков-наркоманов. Там мужчины свирепые в родне – пьют, наркотики употребляют, а женщины – жертвы. Причем не одно поколение. Родители Татьяны и Антона умерли давно, но брат имеет право на часть дома, поэтому и живет там. Да еще дружки его… Татьяна одна в семье работала, они ее использовали. Брат срывал замки, третировал сестру и племянницу. Таня же просила помощи у полиции! Постоянно обращалась, но кому они нужны – нищета с родственниками алкоголиками", – рассказала Лариса.

Кроме того, она рассказала, что брат Татьяны в 2004 году убил отца и бабушку. Тогда он был "под кайфом".

"Отсидел 15 лет, в прошлом году выпустили. Полиции до тех, кто вышел из тюрьмы, дела нет. А он, может, жил-гостил у брата и сестры. Те, кто знает эту семью и их родню, склонны думать, что мать, как и девочка, – жертвы мужчин алкоголиков-наркоманов, которые живут там все кучей. Я думаю, над Таней и дочкой зверски поиздевались свои же мужчины. Хорошо бы следствие разобралось, а не так, как всегда. Очень легко повесить все на женщину, можно и не напрягаться. Вы думаете, соседи не боятся говорить на камеру? Их тоже могут найти с отрезанной головой", – добавила женщина.

Издание отмечает, что, о том, что брат Татьяны избивал сестру рассказывал еще один знакомый семьи.

Ранее мы сообщали, что женщине, которую подозревают в убийстве собственной дочери под Харьковом, назначат психиатрическую экспертизу.

Напомним, 30 апреля по улице в селе Подворки под Харьковом бегала обнаженная женщина с человеческой головой, а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента. Позже стало известно, что задержанную зовут Татьяна Пьянова и ей 38 лет. Подробности – смотрите в сюжете:

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