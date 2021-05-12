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Дезинфекция по-харьковски. "Скорую" помыли водой из лужи (видео)

12 мая, 20:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Очевидцы засняли, как медики скорой помощи "моют" носилки для пациентов водой из лужи

В Харькове члены бригады скорой помощи решили секономить время на мойке рабочего авто и носилок для пациентов. Они брали воду прямо из лужи, которая была рядом.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Харьков Life".

Отмечается, что такой новый способ "дезинфекции" придумали в городской больнице №2.

"Дезинфекция "скорой" просто топ за свои деньги. Вторая больница", – написали под видео.

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Видео: Харьков Life

На записи видно, как один из медиков мочит швабру в луже, а затем "моет" ею носилки. Свои действия он повторяет несколько раз.

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Напомним, ранее в Ровно столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи, которая везла пациента инфицированного коронавирусом в больницу.

Также мы писали, как в Харьковской области напали на медиков скорой помощи.

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