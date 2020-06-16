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Добкин выходит на "ринг": у Кличко новый соперник в борьбе за пост мэра Киева

16 июня, 20:38

Елена Вус Елена Вус

Бывший нардеп считает, что столица должна быть другой

Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин заявил, что будет бороться за кресло мэра Киева на выборах осенью 2020 года.

"Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева за этот высокий пост. Потому что, то, что происходит с Киевом, мне, честно говоря, как жителю Украины, не нравится. Моя столица должна быть другой: более ухоженной, чистой, комфортной…", – заявил он в эфире одного из украинских телеканалов.

На уточнение ведущего о том, собирается ли Добкин побороться за кресло мэра Киева, тот ответил: "А в Харькове все в порядке, там мэра менять не надо".

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Напомним, ранее действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил о своем намерении в третий раз идти на выборы в столице.

Также он заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

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выборы мэр Киева Виталий Кличко Михаил Добкин

Источник: Сегодня

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