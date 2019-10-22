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ДТП на Сумской в Харькове: суд снял арест с Lexus Зайцевой

22 октября, 22:09

Основанием стало заявление собственника имущества

В зале суда. Зайцева и Дронов в «аквариуме». Фото: Т. Ерохина

В зале суда. Зайцева и Дронов в «аквариуме». Фото: Т. Ерохина

Киевский суд снял арест с автомобиля, которым управляла Елена Зайцева и во время ДТП сбила 11 человек.

Об этом в соцсети Facebook сообщил адвокат Дмитрий Марцони, представляющий интересы потерпевших.

"Сегодня Киевский суд снял арест с "лексуса", которым управляла Зайцева в ночь страшной трагедии два года назад. Основанием стало заявление собственника имущества — господина Зайцева. На заседание ни он, ни его представитель не явились. В судебном заседании мы указали, что по заявлению потерпевших открыто новое уголовное производство и данный автомобиль может стать полезен именно в нем. Однако суд не счел наши доводы убедительными и постановил вернуть Зайцеву автомобиль", – сообщил Марцони.

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По словам адвоката, Зайцев имел статус участника уголовного производства в суде — третье лицо, на имущество которого наложен арест. Нормы УПК всецело давали ему право обратиться с данным ходатайством до вынесения приговора и просить о снятии ареста с вынесением приговора. Но он этого не сделал.

"Забыл, не подсказали или сознательно не хотели "накалять" обстановку в обществе – остается только догадываться", - отметил адвокат.

Он так же подчеркнул, что после вынесения решения апелляционным судом прошло фактически два месяца. Из потерпевших, которых он представляет, никто не получил ни копейки.

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"Никто ни со стороны Зайцевой, ни со стороны Дронова даже не инициировали переговоры о компенсации. Хотя бы частичной, хотя бы какой-то. Честно говоря, фактически потерпевшие особо ни на что от Зайцевой и Дронова не рассчитывают. Хотя и один, и вторая имеют возможность работать в месте отбывания наказания и хоть какие-то гроши выплачивать людям. И дело даже не в суммах, а в том, что это правильно и это по совести", – подчеркнул Марцони.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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Источник: Сегодня

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