ДТП на Сумской в Харькове: суд снял арест с Lexus Зайцевой

В зале суда. Зайцева и Дронов в «аквариуме». Фото: Т. Ерохина

Киевский суд снял арест с автомобиля, которым управляла Елена Зайцева и во время ДТП сбила 11 человек.

Об этом в соцсети Facebook сообщил адвокат Дмитрий Марцони, представляющий интересы потерпевших.

"Сегодня Киевский суд снял арест с "лексуса", которым управляла Зайцева в ночь страшной трагедии два года назад. Основанием стало заявление собственника имущества — господина Зайцева. На заседание ни он, ни его представитель не явились. В судебном заседании мы указали, что по заявлению потерпевших открыто новое уголовное производство и данный автомобиль может стать полезен именно в нем. Однако суд не счел наши доводы убедительными и постановил вернуть Зайцеву автомобиль", – сообщил Марцони.

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По словам адвоката, Зайцев имел статус участника уголовного производства в суде — третье лицо, на имущество которого наложен арест. Нормы УПК всецело давали ему право обратиться с данным ходатайством до вынесения приговора и просить о снятии ареста с вынесением приговора. Но он этого не сделал.

"Забыл, не подсказали или сознательно не хотели "накалять" обстановку в обществе – остается только догадываться", - отметил адвокат.

Он так же подчеркнул, что после вынесения решения апелляционным судом прошло фактически два месяца. Из потерпевших, которых он представляет, никто не получил ни копейки.

"Никто ни со стороны Зайцевой, ни со стороны Дронова даже не инициировали переговоры о компенсации. Хотя бы частичной, хотя бы какой-то. Честно говоря, фактически потерпевшие особо ни на что от Зайцевой и Дронова не рассчитывают. Хотя и один, и вторая имеют возможность работать в месте отбывания наказания и хоть какие-то гроши выплачивать людям. И дело даже не в суммах, а в том, что это правильно и это по совести", – подчеркнул Марцони.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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