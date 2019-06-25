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Дело о страшном ДТП в центре Харькова: суд возобновил расследование действий экспертов

25 июня, 13:06

Адвокат обжаловал закрытие уголовного производства

Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Киевский районный суд Харькова отменил решение о закрытии уголовного производства относительно действий экспертов, которые не сумели установить скорость автомобиля Елены Зайцевой перед страшным ДТП на Сумской, в котором погибли шесть человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Перепелица, адвокат осужденного Геннадия Дронова.

Отметим, что силовики уже дважды закрывали расследование действий сотрудников научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, не найдя в них состава преступления.

Так, сначала следователи Холодногорского райотдела полиции открыли уголовное производство по статье "дача заведомо ложных показаний", однако уже через две недели дело было закрыто "в связи с отсутствием состава преступления".

17 мая прокуратура отменила постановление и заявила о необходимости провести допросы фигурантов. Впрочем, повторное изучение действий Юлии Носатенко, Виталия Варлахова, Валерия Ольхова и Анны Роман также не принесло результатов. Полиция еще раз закрыла уголовное производство спустя всего десять дней после его возобновления.

Напомним, Перепелица подал заявление об открытии уголовного производства в отношении экспертов НИИ им. Бокариуса в январе. По решению суда было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 384 – введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа.

При этом, по итогам экспертизы, проведенной в Днепре, скорость автомобиля Зайцевой во время выезда на перекресток на красный свет составляла 106 км/час. В то же время эксперты Харьковского НИИ им. Бокариуса в ходе автотехнического исследования установили, что ее скорость превышала 80 км/час.

В апреле 2019 года полиция закрыла производство в связи с отсутствием признаков правонарушения в действиях экспертов.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля нынешнего года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.


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Тег ДТП, зайцева, дронов, ДТП в Харькове

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