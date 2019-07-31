Шофер сбежал с места аварии и пытался скрыться в Сумах

В Харьковской области насмерть сбили мужчину на инвалидной коляске / Фото: Нацполиция

ДТП в Змиеве: копы разыскали водителя, который мог насмерть сбить инвалида Таисия Ерохина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F,%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%94%D0%A2%D0%9F,%20%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F,%20%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%94%D0%A2%D0%9F,%20%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4 2019-07-31T17:03:08+03:00 Харьков Шофер сбежал с места аварии и пытался скрыться в Сумах

Полицейские разыскали водителя, которого подозревают в совершении смертельного ДТП – он мог наехать на человека с инвалидностью и скрылся с места аварии.

Инцидент произошел 27 июля, около 9:40 на Пролетарском шоссе в городе Змиев, где Opel Vectra сбил мужчину, который ехал по краю дороги на инвалидной коляске. От полученных травм пострадавший скончался, а водителя объявили в розыск.

Спустя три дня, 30 июля, правоохранителям удалось разыскать виновника трагического ДТП. Как рассказали в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, 38-летний водитель скрывался в городе Сумы.

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Во время допроса мужчина полностью признал свою вину. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности дорожного движения", которая грозит тюремным заключением на срок до восьми лет.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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