ДТП в Змиеве: копы разыскали водителя, который мог насмерть сбить инвалида

Полицейские разыскали водителя, которого подозревают в совершении смертельного ДТП – он мог наехать на человека с инвалидностью и скрылся с места аварии.
Инцидент произошел 27 июля, около 9:40 на Пролетарском шоссе в городе Змиев, где Opel Vectra сбил мужчину, который ехал по краю дороги на инвалидной коляске. От полученных травм пострадавший скончался, а водителя объявили в розыск.
Спустя три дня, 30 июля, правоохранителям удалось разыскать виновника трагического ДТП. Как рассказали в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, 38-летний водитель скрывался в городе Сумы.
Во время допроса мужчина полностью признал свою вину. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности дорожного движения", которая грозит тюремным заключением на срок до восьми лет.
Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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